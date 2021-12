《魷魚遊戲》奪AFI特別獎 《溫黛與幻視》包辦IMDb最受歡迎劇集及演員

【明報專訊】美國電影學院(AFI)每年都會公布十優電影名單,被視為奧斯卡熱門的《沙丘瀚戰》、《王者世家》及《西城故事》等榜上有名,熱爆全球的影視串平台Netflix原創韓劇《魷魚遊戲》未能躋身十優劇集,但獲頒發特別獎。著名電影網站IMDb同日公布今年最受歡迎影視作品及演員,Marvel超級英雄劇《溫黛與幻視》及女主角伊莉莎伯奧遜(Elizabeth Olsen)同時稱冠,可謂實至名歸。

自2000年開始,AFI以「能夠代表當年的文化及藝術面貌」為標準,選出十優電影及劇集,今年得獎電影包括《沙丘瀚戰》、《王者世家》、《犬山記》、《心之旋律》、《夢想期限tick, tick…BOOM!》、《千萬別抬頭》(Don't Look Up)、《玉面情魔》(Nightmare Alley)、《馬克白》(The Tragedy of Macbeth)、《西城故事》(West Side Story)以及《Licorice Pizza》。還記得今年入圍奧斯卡最佳電影的8齣候選作品中,AFI十優電影共佔6部,《浪跡天地》更大熱奪金,難怪被視為風向計。

近年有線台及影視串流平台的自家製劇集,質素有目共睹,今屆AFI十優劇集全屬Netflix、Apple TV+及HBO等出品,包括《東城夢魘》、《傳媒家族繼承人》、《白蓮會》、《職業槍手》、《乜都得教練》、《神奇小鎮舒密加頓》、《地下鐵道》、《女傭浮生錄》、《溫黛與幻視》和《Reservation Dogs》。雖然《魷魚遊戲》榜上無名,但獲頒特別獎。

除了《魷魚遊戲》外,今年在多倫多影展贏得觀衆選擇大獎的黑白片《Belfast》,以及講述1969年哈林文化節的紀錄片《Summer of Soul(...Or, When the Revolution Could Not Be Televised)》,同樣獲頒AFI特別獎,藉此表揚海外傑出影視作品,韓片《上流寄生族》去年橫掃奧斯卡前,便曾奪此殊榮。AFI將於明年1月7日在洛杉磯舉行頒獎禮。

《沙丘瀚戰》雅俗共賞

如果說AFI頒獎禮是專業推介,那麼以網民登入搜尋次數多寡釐定排名高下的IMDb最受歡迎影視作品及演員榜,則是較貼地的影迷投票。從結果來看,科幻及特技片仍然屬於商業電影主流,AFI十優電影之一《沙丘瀚戰》榮登榜首,可見此片雅俗共賞;其他排名順序為《自殺特攻》、《永恆族》、《真人快打》、《薩克薛達之正義聯盟》、《哥斯拉大戰金剛》、《黑寡婦》、《不死喪軍》、《黑白魔后》和《尚氣與十環幫傳奇》。

至於十大最受歡迎劇集,Netflix十佔其五,雖然以量取勝,Disney+卻在名次上佔優,《溫黛與幻視》、《洛基》與《飛​隼與寒冬戰士》分別排名第1、2及4位,《魷魚遊戲》成為Netflix唯一躋身三甲的代表。其餘排第5至10名的劇集是《柏捷頓家族:名門韻事》、《行屍》、《東城夢魘》、《太陽召喚》、《眼鏡蛇道館》和《魔鬼神探》。其中《溫》劇飾演「紅女巫」的伊莉莎伯奧遜、《柏》劇扮演「公爵Simon」的利基尚沛治(Rege-Jean Page)及《黑寡婦》女星科倫絲佩芝(Florence Pugh)成為最受歡迎演員頭三名。