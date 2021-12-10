《哈利波特》3主角敘舊話當年

路柏格連（左起）、愛瑪屈臣與丹尼爾域卡夫相隔多年再見面，話題當然離不開《哈利波特》。

【明報專訊】為慶祝《哈利波特：神秘的魔法石》電影面世20周年紀念，影視串流平台HBO Max將於下月1日播出特備節目《Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts》，台前幕後再次聚首一堂，本地「哈迷」可以透過HBO Go頻道同步收看。

繼日前公開首條告片後，昨日劇組終於發放《哈利波特》男女主角、現已年過30歲的「哈仔」丹尼爾域卡夫（Daniel Radcliffe）、「妙麗」愛瑪屈臣（Emma Watson）及「榮恩」路柏格連（Rupert Grint）相隔多年首次重回「霍格華茲魔法學校」敘舊的合照，令粉絲興奮不已，隨即在社交媒體瘋傳。除了3人外，同片拍檔包括「金妮」邦妮韋特（Bonnie Wright）、「馬份」湯費頓（Tom Felton）及「奈威」馬修路易斯（Matthew Lewis）等亦會客串亮相，令人期待。

今年5年，經典美劇《老友記》原班人馬演出同類型特輯《老友記：當我們又在一起》，觀眾反應非常熱烈，首播當日HBO Max應用程式下載量急升3成，伺服器更一度癱瘓。