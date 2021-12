占士金馬倫無緣執導《蜘蛛俠》

【明報專訊】Marvel超級英雄片《蜘蛛俠:不戰無歸》(Spider-Man: No Way Home)將於本月15日壓軸登場,巧合的是,在《鐵達尼號》金像導演占士金馬倫(James Cameron)即將發行新書《Tech Noir: The Art Of James Cameron》,亦有提及他曾計劃拍攝《蜘蛛俠》電影的舊事,可惜最後因版權問題導致胎死腹中,難免感到遺憾。

早在森雷米(Sam Raimi)執導《蜘蛛俠》三部曲之前,占士金馬倫已密謀炮製同名電影,從概念海報可見,他打算起用《鐵達尼號》舊拍檔里安納度狄卡比奧(Leonardo DiCaprio)扮演蜘蛛俠,但故事並非以超級英雄的角度出發,而是更加「貼地」,講述蜘蛛俠成名前,他只是個患有社交障礙而不受歡迎的孩子,占士金馬倫認定這是「我從未拍過的偉大作品」,但因電影公司拒絕爭奪版權而計劃告吹。

提起占士金馬倫,電影雜誌《Total Film》最近公開他執導《阿凡達2》(Avatar 2)的最新幕後花絮照片,只見他跟男主角森禾霍頓(Sam Worthington)準備拍攝特技場面,二人神情輕鬆,後者更開懷大笑。新片定於明年12月開畫。