【開箱】《被擦掉的初戀》純愛BL校園劇 一切由誤會開始

【明報專訊】男性愛情劇集（俗稱「BL劇」）近年大受歡迎，朝日電視台最近播出深宵劇《被擦掉的初戀》掀起話題，人氣不下於《大叔的愛》及《如果30歲還是處男，似乎就能成為魔法師》。新劇改編自日本同名漫畫，由尊尼事務所男團浪花男子的19歲成員道枝駿佑及Snow Man的24歲成員目黑蓮合演。劇集於10月9日首播，至今已播出8集，本周六（11日）播出結局。香港觀眾可透過影視串流平台Netflix收看。

日本得獎漫畫改編

《被擦掉的初戀》漫畫早於2017年透過網上發表，兩年後在漫畫雜誌連載，並獲多個獎項，包括「這本漫畫真厲害！2021女性向部門」第9名及「第11屆anan漫畫獎」亞軍等。日劇講述高中生青木想太（道枝駿佑飾）從鄰座女同學橋下美緒（福本莉子飾）借來橡皮擦，寫有「井田君」及心形圖案，由此推斷橋下暗戀同班同學井田浩介（目黑蓮飾），令一直對橋下有好感的青木大為吃驚。

其後青木誤把橡皮擦掉在地上，坐在前面的井田伸手拾起，發現寫有自己名字，以為青木暗戀他。青木因為不想揭穿橋下秘密，未有向井田解釋。估不到井田竟向青木表示，會認真考慮他的心意。井田既善良又溫柔的表現，令青木漸漸愛上對方。

單純到脫離現實

《被擦掉的初戀》走純愛路線，劇中主角思想單純，會關心同學的感受，彼此之間互相幫忙，完全沒有校園欺凌情節，浪漫得脫離現實。其實編劇早在第1集字幕已表明：「這是關於努力又善良的高中生，略顯傻氣的戀愛故事。」讓觀眾容易投入這個「虛幻」的校園愛情故事。

劇中青木與井田的感情戲，全都點到即止，兩位男主角的身體接觸，亦只限於拖手，但仍不乏令人心動的場面，例如首集青木在校園天台「壁咚」井田。二人在校內演話劇《灰姑娘》，青木反串扮灰姑娘，井田飾演王子，合演王子救灰姑娘的戲碼，火花十足。《被擦掉的初戀》每集只有30分鐘左右，節奏明快但內容豐富，適度加入四角戀及情敵出現等小插曲。

木村拓哉接班人

劇集最大賣點是兩男主角的顏值，加上身高相若，外形合襯，演感情戲無違和感。扮演青木想太的道枝駿佑樣子清秀，與漫畫角色的中性形象相似。2014年加入尊尼事務所，一直擔任同門師兄的舞蹈員，2017年首度演出日劇《成為母親》，扮演澤尻英龍華與藤木直人的兒子，今年初他在日劇《我家的故事》飾演長瀨智也的外甥，演技方面表現不俗，難怪獲事務所力捧，明年更將主演日劇《金田一少年事件簿》，接棒扮演新一代金田一。

另一主角目黑蓮同樣是尊尼事務所近年力捧偶像，今年初參演富士電視台特備劇《教場2》，與「萬人迷」木村拓哉合作，被指與初出道時期的木村氣質相似，因此被捧為木村接班人。