《當男人戀愛時》戲假情真 許瑋甯邱澤曬蜜照宣布已婚

【明報專訊】台灣藝人許瑋甯與邱澤昨日在無預警下宣布已結婚，喜訊震撼中港台。許瑋甯在社交網上載與邱澤的甜蜜相擁合照，大曬手上的閃爆婚戒，她報喜說：「我們結婚了！」邱澤透過經理人說：「許瑋甯已經是邱太太了！」突然爆出婚訊，許瑋甯否認懷孕，說工作還在進行中。一對新人於本月7日秘密登記結婚，藍心湄擔任證婚人。許瑋甯與邱澤的兩名舊愛阮經天與楊丞琳分別送上祝賀。

娛樂組

37歲許瑋甯與40歲邱澤因合演電影《當男人戀愛時》傳出戲假情真，兩人一直未有承認，但不時被發現有甜蜜互動。昨日許瑋甯在社交網分享攬着邱澤甜笑的照片，兩人手疊手曬婚戒。

公布好消息「我們結婚了」

許瑋甯留言宣布婚訊，「曾經說過，如果有好消息會跟大家分享的。這個好消息是，我們結婚了！#謝謝所有人的關心」。圈中好友林心如、楊謹華、陳柏霖等及網民都留言祝福，楊謹華說：「超級開心，祝福邱先生、邱太太永遠的幸福快樂！」許瑋甯在Instagram公布喜訊的帖文至昨晚有逾97萬個讚好；與邱澤結婚的消息亦登上熱搜，至昨晚閱讀量逾8.4億，討論度超過11.2萬。

經理人否認許瑋甯懷孕

許瑋甯與邱澤於本周二（7日）在證婚人藍心湄見證下登記結為夫婦。許瑋甯手上戴的閃爆婚戒據稱是訂製款，主鑽最小兩卡，價值約400萬台幣（約112萬港元）。邱澤經理人接受台灣傳媒訪問時，稱一直希望邱澤早點結婚，並代邱澤說：「許瑋甯已是邱太太了！」至於結婚細節留一些空間給一對新人，婚宴等事之後會再討論。突然結婚惹來許瑋甯懷孕揣測，許瑋甯經理人否認說︰「還沒那麼快，工作還在進行中，會很快帶給大家新的作品。」

藍心湄見證相愛到結婚

兩人的證婚人藍心湄替邱澤與許瑋甯開心，她說一直看着他們成長，又透露邱澤與許瑋甯從相遇到相愛，到決定結婚，她都知道，但放在心裏不能講，現在終於可以大聲公開講。她說有日接到邱澤電話，問她幾月幾號是否有空？然後說來接她，他要跟許瑋甯去登記。藍心湄說：「希望他們更珍惜彼此，因這段感情來得不容易，大家都有過很辛苦的戀愛過程。」

阮經天送祝福 楊丞琳恭喜

阮經天得知舊愛許瑋甯結婚消息後，亦大方透過經理人送上4字「祝福祝福」。邱澤多年前曾與楊丞琳相戀，楊丞琳是許瑋甯的中同學兼閨密，關係看來有點尷尬，但楊丞琳亦透過經理人回應「恭喜恭喜」。至於前年跟邱澤傳緋聞的張鈞甯，透過經理人表示好開心聽到這個喜訊，祝福他們幸福美滿。

網民讚合襯 粉絲感驚喜

許瑋甯與邱澤拍《當男人戀愛時》譜出戀曲，今年6月盛傳他們戲假情真做，在社交網分享咖啡杯照片時泄露行蹤，許瑋甯被指到過邱澤屋企，但他們一直避答。10月時許瑋甯與邱澤出席台北電影節，慶功記者會上兩人並肩而坐，許瑋甯多次露出甜蜜笑容，與邱澤不時深情對望。很多網民讚他們合襯又顏值高，現在成為一對令粉絲感驚喜。

邱鋒澤被誤會是新郎

昨日有小插曲，跟邱澤名字相近的邱鋒澤被誤會是新郎，收到很多祝福短訊，令他哭笑不得，並開直播澄清，他說：「我不是邱澤，我是邱鋒澤。」他還笑說：「我早就結婚了！」