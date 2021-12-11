許瑋甯4月傳與劉又年離婚 邱澤情史一大籮

【明報專訊】許瑋甯與邱澤過往各自經歷多段戀情，但都分手告終。許瑋甯最矚目是跟阮經天的戀情，2007年他們在墾丁被目擊互相搽太陽油，令戀情曝光。這段戀情維持8年，已進展至談婚論嫁階段，但阮經天被傳花心，數度背叛許瑋甯，最終2015年分手。許瑋甯之後與王柏傑傳緋聞；2017年戀上攝影師及導演劉又年。今年4月傳出許瑋甯與劉又年秘婚及已離婚的消息，許瑋甯當時只表示與劉又年有共識往婚姻的路走，但沒有成功，未正面回應是否有結婚。

至於邱澤的情史相當豐富，有網民稱他幾乎每拍一部戲就換一個女友，曾被貼上「渣男」標籤，後來靠着實力派演技，逐漸挽回聲勢。他曾戀上或傳緋聞的都是女神級，包括楊丞琳、陳喬恩、唐嫣、張鈞甯等。邱澤與楊丞琳2003年合作《原味的夏天》相戀，最後鬧得不歡而散。楊丞琳曾在訪問中透露跟某男星交往，8個月只見面10次，主動提出分手，男方一口答應，令她很受傷。2018年楊丞琳在電影節恭賀邱澤獲最佳男主角，被指「破冰」。邱澤2010年與內地女星唐嫣拍《夏家三千金》互有好感，但最後傳因第三者介入分手。邱澤與張鈞甯2019年傳緋聞，邱澤公開承認追求中，但之後未有進一步發展。

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