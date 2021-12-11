重提昔日與薛世恒傳緋聞 張惠雅稱海姓男藝人爆料

【明報專訊】張惠雅（Regen）日前亮相網上節目《Stephen．傾》接受陳志雲訪問。Regen是女團HotCha成員，被問到有傳她當年介入老闆薛世恒與陳法拉婚姻做第三者？她稱有精神潔癖，從沒做第三者，對當年跟薛世恒傳緋聞，揪出事件跟姓海的男藝人有關，疑對方向傳媒「報料」。陳志雲開名問她所指是否海俊傑？Regen嚇得口水直噴陳志雲。

聞海俊傑爆笑噴口水

Regen提到當年到澳洲，返港後才知上雜誌封面會有「夾新聞」這回事，亦有人報料作交換，終於解釋當年她跟薛世恒傳緋聞的謎團。她稱當時工作問題，想休息去澳洲工作假期，因加入唱片公司是薛世恒跟她簽約，所以她約了對方見面。在會面前一晚，她要拍電視劇，收工後跟劇中兩名藝人前輩去飲嘢，當時她向兩人透露會跟老闆見面；她稱入行以來從沒有傳媒狗仔隊跟她，但跟薛世恒見面的行蹤竟曝光而傳緋聞，登上雜誌封面。因這約會她只曾向兩人透露，揣測其中一人向傳媒爆料，有關報道中，對方的照片也有出現。Regen初時說忘記該男藝人名字，但在追問下，她說：「姓海……完！」陳志雲問她是否海俊傑？她手足無措呷大啖酒以遮掩尷尬，忍不住爆笑時，陳志雲大叫並閃避，稱她噴口水，場面搞笑。

她表示一切只是自己猜測，初時傳緋聞不覺得大件事，後來故事延續發展，她稱不接受做第三者，曾因男友對舊愛未完全放下而分手，這是她的精神潔癖。Regen又稱過去10多段戀情，一般是3個月分手，最長時間也難維繫超過半年。

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