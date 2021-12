【開箱】《法蘭西諸事週報》 獻給紙媒的視覺盛宴

next

【明報專訊】由1996年的《Bottle Rocket》起計,美國導演韋斯安德遜(Wes Anderson)25年來共交出10部電影,平均2.5年一齣新作,在港上映過的《癲才家族》、《大吉利是有限公司》、《狐狸先生無得頂》、《小學雞私奔記》、《布達佩斯大酒店》到《犬之島》,不管真人演出還是動畫,已然建立屬於韋斯安德遜的電影宇宙,當中的別致美術、怪雞角色、幽默敘事,以及無窮想像,都獨步影壇;今年7月在康城影展首映的《法蘭西諸事週報》(The French Dispatch),本月2日在港開畫,綜合上述特點之外,無論演出陣容還是視覺享受,都是一場又一場恍如盛宴的畫面。

群星雲集演出

《法蘭西諸事週報》除了標梅利(Bill Murray)、狄達絲雲頓(Tilda Swinton)、奧雲韋遜(Owen Wilson,跟韋斯安德遜是大學室友)、艾恩布迪(Adrien Brody)、愛德華諾頓(Edward Norton)、法蘭西絲麥杜文(Frances McDormand)等愛將外,還有《毒網》班尼斯奧迪多路(Benicio Del Toro)和《以你的名字呼喚我》添密菲沙洛米(Timothee Chalamet)加盟,《接近無限溫暖的藍》法國女星蕾雅絲端(Lea Seydoux)和《小婦人》莎愛絲露娜(Saoirse Ronan)比起《布達佩斯大酒店》,在《法》片亦有更亮眼的演出;今次的幕前名單若一一細數,更足夠拍10部新片。

此片講述在虛構的法國小鎮,美國傳媒人Arthur猝逝,按其遺願,所創立的《法蘭西諸事週刊》會推出最後一期,刊登3篇舊文章及訃聞;這3篇舊稿正是貫穿全片的主要故事,而且全可獨立成章;譬如打頭陣的「堅系傑作」(The Concrete Masterpiece),狄達絲雲頓扮演藝評人,講述獄中警衛Simone(蕾雅絲端飾)成為囚犯Moses(班尼斯奧迪多路飾)的靈感女神,創作了多幅「壁畫」,更被藝術商Julian(艾恩布迪飾)看中。「重新發聲」(Revisions to a Manifesto)則聚焦學運分子;最後一章「警察局長私房菜」(The Private Dining Room - of the Police Commissioner),則從食評角度看綁架案件,末段以動漫模式交代,亦是神來之筆。

向《紐約客》致敬

韋斯安德遜自言此片靈感來自美國歷史悠久的著名雜誌《紐約客》,片中角色也以該雜誌的記者和編輯為藍本。韋斯自言中學開始已是《紐約客》的忠實擁躉,至今仍儲存了不少原刊。除了《紐約客》,他一直想拍一系列短篇故事,近年定居法國的他,亦想借此片向法國電影致敬。全片在法國西南部城鎮安古蘭(Angoulême)取景,美術指導Adam Stockhausen說該城的建築風格,跟他們的構思脗合,加上城內蜿蜒小徑、斜坡、梯級、高架橋、各種空間,都可形成美麗構圖。他們亦把毛氈舊工廠和倉庫改造成片場、模型和道具製作工場。據報《法蘭西諸事週報》成本2500萬美元,但全片用菲林拍攝,場景逾130個,3個小故事亦黑白與彩色菲林交替;韋斯安德遜對於「置中」的執著,每個畫面都有十分嚴謹的構圖,真的有在翻雜誌的感覺,近兩小時片長,完全是流動的視覺盛宴。

看《法蘭西諸事週報》時也不期然想起《紐約客》封面,全是插畫家作品,諷刺時弊或反映當下,有經典傳世也有富爭議的;《法》片尤其讓人想起漫畫家Jean-Jacques Sempé,也許因為他是法國人,而且為《紐約客》繪畫過逾百封面,雖然片末的動畫跟其風格迥異。年近九旬的他,年少時被趕離學校,嘗試過不同工作都不長久。20年前他受訪時曾說,「我選擇繪畫,因為必須要做什麽,而我已為其他所有選擇感到疲累」。 Sempé的畫有時像草圖,匆匆而成似的,跟《法》片的工整有點不一樣,卻有種獨特魅力。事實上,很多《紐約客》的封面結集成書,《法》片似是把他們延伸開來。