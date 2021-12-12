離港9個月 子變聲女長高 甄子丹放長假陪家人補償

【明報專訊】李嘉欣與丈夫許晉亨、甄子丹與太太汪詩詩、劉鑾雄太太陳凱韻（甘比）、馮德倫、Tyson Yoshi、吳家忻與男友林家熙及歐鎧淳等，前晚出席時尚展覽派對。甘比一早到場，拍照後即入場未有受訪。李嘉欣約半小時後偕丈夫恩愛現身，她早前與丈夫慶祝結婚13周年，說最珍惜與家人的相處時光，她又稱兒子愛玩手機，會限制使用時間。甄子丹之前離家9個月在內地及歐洲拍戲，回港後發現兒子已變聲，女兒亦比他高，他會放長假陪家人補償。

久未露面的甄子丹與太太汪詩詩拍拖到場，他們稱疫情影響，近兩年沒出席公開活動。甄子丹剛拍完兩部電影，年初到長白山3個月拍《搜救》，再轉去歐洲拍荷李活電影《殺神4》，又花了4個多月。

與奇洛李維斯成好友

在《殺》片跟荷李活影星奇洛李維斯合作，他說：「佢好nice，之前他來港參與慈善活動已認識，今次更加深入了解，一齊工作後成為好朋友。」他笑言今次回港好忙，要多陪老婆補償，「從外回港要隔離，我今年前後離家近9個月，是跟太太和子女分開最耐一次，我一邊拍戲一邊反思，覺得為了拍戲，陪家人時間減少了」。他慶幸與子女的感情變得更親密，但子女的變化令他有點不習慣，「回家後，發現一對仔女也長高了，女兒比我高，兒子的高度和我一樣，而且已變聲」。他未八卦子女可有拍拖，隨即問身邊的太太。汪詩詩說：「子女仲好乖，個仔好單純，好似BB。」甄子丹決定放大假，直至明年4月才重投拍戲工作。汪詩詩爆老公是工作狂，「他日日都有好多會要開」。甄子丹解釋手頭上有好多電影計劃，難以完全停止，但會放慢腳步進行。

李嘉欣限制兒子玩手機

李嘉欣表示在疫情下已很久沒參與社交活動，好開心有機會跟朋友敘舊。她與丈夫許晉亨剛慶祝結婚13周年，稱現在已不注重送禮物，反而更珍惜與家人共敘時光，「我們全家人約了好多朋友一齊慶祝，有些朋友是從外國回港」。聖誕節將至，李嘉欣預計繼續與家人約好友一齊下廚共敘，並抽時間帶10歲兒子Jayden參與環保活動，她說：「個仔小時候過聖誕好想要禮物，現在長大了，沒有再講要禮物。」她透露兒子愛玩手機，但會提醒適可而止，「我們會限制他用手機的時間，不可以不聽話」。

林家熙想與吳家忻拍戲演仇人

吳家忻與男友林家熙（Locker）穿全黑情侶裝現身，前者衣著性感搶鏡。Locker表示不介意女友著得少布，「她好靚，靚就得」。他說與吳家忻同為演員，如拍親熱戲，會互相支持對方嘗試。吳家忻笑說：「我已睇慣他拍親熱戲。」兩人享受情侶檔工作，亦想合作拍戲。Locker說：「我想扮仇人或敵人，不用再演情侶。」他稱與女友常在家即興玩演戲，但未試過動真火鬧交。聖誕節他們不用工作，打算約親友開派對。吳家忻想食聖誕蛋糕，Locker立即答應準備。

歐鎧淳呻聖誕新年要隔離

歐鎧淳透露要收拾心情，稍後飛往阿布扎比參加游泳賽，接着轉往澳洲特訓，最快明年3月中才回港。她聖誕及新年要隔離度過，可能要自備物品增添氣氛。有提議她做直播感受過節氣氛，她說：「也好，不過大家出街玩得好開心，可能無人得閒理我。」

記者：鍾一虹

攝影：林祖傑