姚焯菲JW《東華》騷打頭陣合唱 戴祖儀任司儀曬性感

【明報專訊】一年一度的籌款節目《歡樂滿東華2020》昨晚在無綫電視城舉行，姚焯菲（Chantel）與王灝兒（JW）打頭陣獻唱《愛心灌溉》；林子祥則跟4名《聲夢傳奇》學員冼靖峰、張馳豪、林智樂及孫漢霖合唱《敢愛敢做》。

汪明荃望銀紙九魚圖籌20萬

汪明荃（阿姐）的「明荃之友會」跟往年一樣摺銀紙物品拍賣，今年摺名為「善心和樂荃如意」的九魚圖，底價68,000元，阿姐希望投得九魚圖的善長事事如意。問目標善款多少？她說籌得善款愈多愈好，往年有20萬，希望都可以。

JW穿著性感服裝跟Chantel合唱，JW說這條裙適合開場著，覺得幾靚，男友沒有說不准她著什麼，最重要過到自己一關。

Chantel在旁說自己不接受衣著性感，待大個女再想。她對於打頭陣演出有點緊張，綵排時曾忘記歌詞；JW讚她叻女，表現好好。

林子祥讚《聲夢》學員唱得OK

林子祥（Lam）與4名《聲夢》男學員合唱，他說學員們唱得OK。姜濤日前在演唱會唱他的歌《分分鐘需要你》致敬，Lam認為年輕人唱老人家的歌都好，有機會都想聽對方唱。他將於明年3月在亞洲博覽館舉行演唱會，兒子林德信被朋友要求訂票，Lam笑言：「鬼叫佢係我個仔。」他表示兒子屆時會上台，至於太太葉蒨文則未知，他稱太太都餓了唱歌好耐，他們稍後會有演出。

譚俊彥與戴祖儀昨午出席《歡樂滿東華》拜神，譚俊彥與朱晨麗合作跳探戈舞，當中加插魔術玩火環節，他不擔心玩火會弄傷朱晨麗面容，反而擔心對方做的表演阻礙他的視線及透不到氣。戴祖儀首次擔任該節目司儀感榮幸，她說：「不過見宣傳片寫住9大司儀，我和鄭衍峰何德何能！我們永遠是小番薯。」她最大壓力是背稿，驚讀錯人名及捐款數字。

記者：林祖傑

攝影：劉永銳