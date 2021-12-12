陳柏宇紅館騷開鑼 感言冧爆歌迷 嘉賓黎明呆等個半鐘「準時到就運氣差」

【明報專訊】陳柏宇一連兩場《Fight For演唱會》前晚於紅館開鑼，他對上一次開演唱會是2018年，感慨3年轉變很多，大家經歷不同，令他更珍惜及奮鬥，要對得起自己及愛的人。黎明擔任嘉賓壓軸驚喜現身，全場尖叫不停。黎明自爆準時到就運氣差，原本9時半出場，結果等了個多小時，他拋出金句「愈夜愈眼瞓」及「呃呃𧨾𧨾就一世」；雖然他說遲出場跟陳柏宇無關，但後者亦向黎明致歉。

陳柏宇一身紅色大褸配兩對燈膽眼登場，唱出《對得起自己》為演唱會揭開序幕。熒幕隨後播出他的讀白，以漫畫貫穿其人生，由3歲時曾入住兒童院講起；接着他換上黑西裝坐在牀上，重演小時候在兒童院的情節。演唱會分多個不同主題，當唱《結》時，8名舞蹈員穿肉色褲疊在一起，用紅繩互相綁着，不停掙扎。

「面對無常 要珍惜及奮鬥」

樂隊Nowhere Boys擔任嘉賓，唱兩首歌《無處游人》和《時機》，主音Van感謝陳柏宇給予他們第一次踏上紅館的機會。陳柏宇唱完《想創》後，表示為準備今次演唱會，成世人未試過這麼盡力做一件事。他感謝大家來睇騷，「對上一次演唱會是2018年，這3年轉變很多，大家經歷不同，究竟幾時可除下口罩睇騷？幾時可搭飛機去外國探家人？這3年教曉我一樣嘢，就是面對着無常，我們隨時可能會失去，所以時刻都要珍惜及奮鬥，做人對得起自己，還要對得起你愛的人和愛你的人，是你們令我珍惜每次上台的機會，是你們令陳廣偉成為陳柏宇，沒有你們，我什麼都不是」。全場歡呼拍掌，他唱出《沒有你，我甚麼都不是》。

黎明拋金句：呃呃𧨾𧨾就一世

黎明壓軸驚喜現身，令全場尖叫。黎明妙語連珠，先稱呼陳柏宇「師兄」，讚他顧家，之後搞笑說：「你幫我拍過MV，有緣就會見到。」黎明又自爆等出場等了個多小時，「做這行這麼久，只要我準時到，我運氣就不好，今（前）晚話我9點半出場，我8點50分已經到了，但現在已經10時20分。我叫同事去問吓，但個個都走晒，最後有個人話要多等40分鐘」。黎明稱唔關陳柏宇事，「真係唔關你事」。陳柏宇立即代團隊說對不起。黎明再笑稱：「原本想唱《越夜越有機》，但卻變了愈夜愈眼瞓，不緊要，等個多小時，這行就是這樣呃呃𧨾𧨾就一世。講老實說話是朋友，講真心話才是摯友，等個多小時都不要緊，我在後台聽到音質好、聲音又好，本來叫他努力、加油，但不用了，Jason（陳柏宇）已經好好，是一個好好歌手。」之後陳柏宇在「安歌」環節唱出多首歌曲才完場。

妻女捧場 親朋拍片打氣

陳柏宇太太符曉薇和女兒陳羿辰（Abigail）到場支持，捧場圈中好友還有江若琳與老公蕭唯展、黃妍、布志綸等。演唱會期間大熒幕播出陳柏宇外公、外婆、母親、舅父，還有各地朋友和粉絲預先拍攝的打氣片段。

記者：柯美

攝影：劉永銳

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com