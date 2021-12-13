《東華》籌1.23億 陶大宇隔空唱《倒轉地球》 炎明熹連踩兩場病倒昨缺勤

朱晨麗及譚俊彥的《俊男麗人變變變》玩變臉和魔術，贏得全場掌聲。（攝影：劉永銳）

炎明熹前日除了為《歡樂滿東華2021》綵排及演出，其間亦要為一個頒獎禮獻唱，結果昨日稱身體不適，缺席兩個公開活動。（攝影：劉永銳）

【明報專訊】炎明熹入行後工作量大增，前晚她有份演出無綫慈善節目《歡樂滿東華2021》，中午綵排後，晚上先為一個頒獎禮擔任表演嘉賓，然後再返電視城演出，未知是否太頻撲，加上在頒獎禮活動穿露膊裝於室外受訪疑着涼，炎明熹昨日身體不適，缺席兩個活動。至於《東華》總善款籌得123,988,888元打破去年紀錄，其中羅家英與汪明荃夫妻檔演出粵劇折子戲《李娃傳之刺目》籌得434.1萬元，成為全晚最高善款表演環節；近期人氣急升的陶大宇亦「現身」，透過視像隔空唱《倒轉地球》，炒熱氣氛。

記者：林祖傑

攝影：劉永銳

炎明熹（Gigi）前晚連踩兩場，先為一個頒獎禮擔任表演嘉賓，之後趕返電視城演出《東華》，她跟After Class的3名成員演唱《要為今日回憶》，之後再跟胡鴻鈞合唱《愛是帶種缺陷的美》。同日出席兩個活動，問她會否吃不消？Gigi稱：「應該ok的！」至於是否已入圍音樂比賽《聲生不息》？她表示：「如果想知的話，大家就要留意一下。」她稱如果有機會，都想去內地工作，增加多些經驗。如隨節目返內地工作，會否想順道探望家人？她說：「如有機會當然非常興奮，因為有一段時間沒見了。」

汪明荃羅家英折子戲善款最多

Gigi前晚表示可應付工作，昨日據稱身體不適，缺席新城《新人大熱唱2021》及香港電台普通話台「動感聖誕大家Fun」活動。Gigi上月底出席商場活動期間，曾因絞肚痛未能獻唱，並一度腳軟失平衡跌坐地上，忍不住淚灑當場。

《東華》昨日凌晨圓滿結束，總善款籌得123,988,888元，打破去年紀錄；當中汪明荃（阿姐）與丈夫羅家英演出的粵劇折子戲《李娃傳之刺目》，籌得善款434.1萬元，成為最高善款表演環節。阿姐的「明荃之友會」銀紙掛畫「善心和樂荃和意」九魚圖也籌得20萬元。近期人氣急升的陶大宇亦驚喜「現身」，他透過視像於「卡拉之星」環節，隔空跟鄧智堅、黃頌明合唱《倒轉地球》，氣氛熱鬧。朱晨麗及譚俊彥的《俊男麗人變變變》玩變臉和魔術，贏得全場掌聲，亦籌得40萬元善款。

朱晨麗演出中施展國粹七重變臉，她表示一直秘密排練，每日捱着面部焗幾小時之苦，訓練兩個月才成功，「練習過程最困難要微呼吸，手勢要快靚正免失手，雖然變裝要花上45分鐘，但都值得，而且開心」。

朱晨麗早前生日，被指與劉溫馨、白雲跟一班異性開派對慶祝，朱晨麗稱報道誇張，只是普通食飯，笑言沒有猛男只有靚女，亦不是在夜店而是餐廳，故要為自己及朋友澄清。

胡鴻鈞看好張敬軒得獎

胡鴻鈞被指在《勁歌總選》有機會蟬聯「最受歡迎男歌星」，他表示大家太抬舉，「我冇信心！睇好張敬軒哥哥，因為今年他有很多好好聽的歌，又會開演唱會，所以我覺得他絕對值得攞這個獎」。

女歌手張惠雅（Regen）早前受訪暗示捲入薛世恆與陳法拉情變緋聞，因遭海姓藝人爆料，海俊傑前晚回應此事時稱，聽到覺得很好笑，「完全一頭霧水，我和她認識於拍香港電台節目《有房出租》，合作得好開心，但已10年沒見」。他笑言很少人姓海，但自問沒講過，完全不知發生什麼事，入行多年他只顧工作，完全不八卦。