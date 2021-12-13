姚焯菲爭新人獎信心不大

【明報專訊】菊梓喬（Hana）、姚焯菲（Chantel）、陳毅燊（ANSONBEAN）及一眾樂壇新人，昨日到紅磡出席新城《新人大熱唱2021》。大批Chantel粉絲「小菲象」到場支持，當中以男歌迷為主，叫聲洪亮；炎明熹（Gigi）則因身體不適缺席。Chantel稱只知Gigi不適，需要休息，活動結束後會問候對方。對方是否積勞成疾？Chantel說：「不清楚她（Gigi）的工作行程表，知她有失眠問題，相信她能處理好。」Chantel自言向來沒太大壓力，反而昨日首次在其他歌手前唱歌有點緊張，不過見到很多粉絲來支持，感動到想喊。問她對新人獎可有信心？Chantel稱今年有很多很好的新人，競爭相當大，自己又未到很專業，所以信心不大，應該沒什麼機會。

ANSONBEAN拍戲獲城城指點

Hana表示日前發燒，打針後已退燒，但仍氣管敏感和喉嚨發炎，故昨日取消獻唱，爭取時間休息。談到與氣勢強勁的小師妹Chantel同場，Hana稱暫未有機會傾偈，覺得對方很可愛，「我們之前較少接觸，但年尾大家會合作倒數騷，未知會否合唱。我當晚會表演一些輕快、激昂的歌曲，與平時唱慘情歌很不同，如要我跳舞都願意，現在什麼都要做，不能單一形象」。

ANSONBEAN最近與郭富城（城城）拍攝新戲，他表示第一次拍如此大場面，很榮幸跟對方合作，「對住城城當然緊張，但未到很緊張。他很照顧我，但大家未有談及跳舞，主要集中拍攝和傾談劇本，他亦有教我如何精準地演好角色」。ANSONBEAN自言喜歡上拍戲，學到很多，已習慣在鏡頭前放鬆演戲，「第一日拍攝很驚，投入角色後已不太怕，Ng一定有，卻不算特別多」。

記者：陳釗

攝影：鍾偉茵

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