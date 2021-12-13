現身謝票 神徒送香檳恭賀 Anson Lo得獎感驚喜謝MIRROR

Anson Lo對於獲MAMA殊榮，既驚喜又鼓舞，他不忘多謝MIRROR。（資料圖片）

【明報專訊】MIRROR成員「教主」盧瀚霆（Anson Lo）衝出香港，在韓國樂壇盛事Mnet亞洲音樂大獎（MAMA）獲最佳亞洲新人獎（華語地區），是香港歌手首次奪此獎項。過去一年Anson Lo在歌影視的成績突出，單曲在YouTube的點擊逾1000萬。「神徒」在香港與海外，包括英國、加拿大與日本等地應援為「教主」造勢。Anson Lo迎來首個個人海外大獎，特別感謝MIRROR，他說：「冇MIRROR就唔會有Anson Lo存在。」昨日教主出巡為電影《假冒女團》先後到柴灣與銅鑼灣謝票，神徒送香檳恭賀，將謝票變成慶祝活動。

娛樂組

Anson Lo昨午到戲院為主演的《假冒女團》謝票，神徒早在戲院外圍排人牆等候恭賀教主，在銅鑼灣有數百粉絲，場面墟冚，他落車時有人大聲叫：「恭喜教主。」同場謝票還有女主角蘇皓兒與陳紫萱，場內神徒祝賀教主獲獎，安排了花束與香檳由代表致送，有神徒大讚他叻仔，說要他衝出亞洲、做世界第一等。Anson Lo感謝支持，表示知道神徒的心情跟他一樣興奮。謝票活動中他跟粉絲互動，問他們看了《假冒女團》多少次，感覺如何等。

冇MIRROR 冇Anson Lo

Anson Lo向傳媒回應獲獎感受，說能登上MAMA舞台是一直以來的夢想，開心今次獲2021 MAMA認同，感驚喜亦好鼓舞，今年的工作獲欣賞與支持，鼓勵他在演藝路上繼續努力，讓觀眾看到更多不同的一面。他不忘多謝MIRROR，並說：「希望大家會繼續支持我、支持MIRROR，冇MIRROR就唔會有Anson Lo存在，冇每名觀眾支持同留意，亦唔會有呢個獎誕生，所以呢個獎唔係屬於自己，係屬於每名觀眾、每名神徒，屬於MIRROR整隊，多謝你哋。」

問Anson Lo獲2021 MAMA殊榮，對之後競逐不同樂壇獎項是否打了強心針？他說：「不能比較，對頒獎禮沒有想太多，由出道至今也是隨緣，是否得獎不是最重要一環，最重要是讓觀眾看到，接觸不同層面的觀眾。」

他回顧過去一年發展感滿意，新一年的工作方向，希望演戲方面嘗試更多不同角色，下年會花多些時間在電影及演戲方面。音樂路上亦會嘗試不同歌曲風格，對Rap愈來愈感興趣的Anson Lo，透露希望來年歌曲上會增加Rap的部分。

Wyman想為花姐寫歌

此外，黃偉文（Wyman）今年先後為MIRROR成員呂爵安（Edan）﹑姜濤和Anson Lo填詞，當中Edan《E先生連環不幸事件》﹑姜濤《Master Class》和Anson Lo《Megahit》，先後成為叱咤903專業推介冠軍歌。他在社交平台寫道：「我想換禮物：花姐（黃慧君）第一首個人單曲填詞機會。呢個先係我嘅真正目標……」Edan與Anson Lo分別留言支持與想聽，連鄭秀文也說「等聽」。

有傳MIRROR明年7月紅館舉行演唱會，花姐未證實，但網上傳聞多多，甚至已有購票時間表。花姐在社交網限時動態，在該消息打上紅色大交叉，澄清消息不正確。