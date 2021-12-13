跟方皓玟交流湊小朋友經 陳柏宇唱《逸後》感觸爆喊

方皓玟（左）跟陳柏宇（右）相識15年，談起昔日一起玩的日子。（攝影/記者：鍾一虹）

【明報專訊】陳柏宇（Jason）一連兩場紅館演唱會圓滿結束，前晚尾場除了姜皓文與太太、小肥、吳肇軒、「試當真」陳苡臻捧場，Jason太太符曉薇和女兒Abigail繼續帶燈牌支持，Abigail在觀眾席上大叫「爸爸」，Jason在台上揮手回應：「Hello，Abi。」

個唱以不同主題串連人生故事，Jason唱到《逸後》時，兩度感觸落淚，以手抹眼淚及按住心口，沒法唱下去，只好向觀眾席遞咪。

被女兒拒絕親嘴

嘉賓方皓玟跟Jason合唱《All We Have Is Now》，兩人細訴相識15年，很懷念昔日一起唱K、睇戲、食炸雞的日子，轉眼間彼此已轉變很多，現在要為事業和下一代拼搏，開始不捨子女長大，方皓玟說：「我想惜爆我個仔個嘴，但佢唔畀。」Jason有同感，即場扮演被女兒拒絕親嘴，並說：「她叫我『爸爸，不要這樣惜我這裏（嘴）』。」說罷兩人搭膊攬腰唱出《假使世界原來不像你預期》。安歌時，Jason讓觀眾點唱，最後以《永久保存》作結。

多謝黎明「加持」

騷後受訪，Jason表示尾場演出減輕了緊張情緒，盡情發揮歌喉，連唱30幾首歌，非常好玩。他為激動落淚解釋，「故事裏講述有些人離開，那段時間，大家經歷很多離別，見到現場很多燈牌揮動，我就頂唔住流淚」。

對於天王黎明（Leon）擔任個唱首場嘉賓「加持」，並大讚他是好歌手，Jason連聲多謝：「Leon很好人，為演出等了很久，希望將來向他還人情，期待再有機會再見他。」他開心女兒捧足全場，又聞歌起舞，透露女兒年紀小、膽量細，不會要求她同台表演，除非將來她要求。提起他開始被女兒拒親嘴，Jason直認有點傷心，惟學會調整心理，要珍惜當下親子時光，「有得惜就惜，女兒慢慢成長變獨立，總會遇到這個情况，所以工作以外，我盡量會陪家人，聖誕節都會約大班朋友過節，讓女兒跟其他小朋友玩」。

記者：鍾一虹

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