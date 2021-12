跟方皓玟交流湊小朋友經 陳柏宇唱《逸後》感觸爆喊

next

【明報專訊】陳柏宇(Jason)一連兩場紅館演唱會圓滿結束,前晚尾場除了姜皓文與太太、小肥、吳肇軒、「試當真」陳苡臻捧場,Jason太太符曉薇和女兒Abigail繼續帶燈牌支持,Abigail在觀眾席上大叫「爸爸」,Jason在台上揮手回應:「Hello,Abi。」

個唱以不同主題串連人生故事,Jason唱到《逸後》時,兩度感觸落淚,以手抹眼淚及按住心口,沒法唱下去,只好向觀眾席遞咪。

被女兒拒絕親嘴

嘉賓方皓玟跟Jason合唱《All We Have Is Now》,兩人細訴相識15年,很懷念昔日一起唱K、睇戲、食炸雞的日子,轉眼間彼此已轉變很多,現在要為事業和下一代拼搏,開始不捨子女長大,方皓玟說:「我想惜爆我個仔個嘴,但佢唔畀。」Jason有同感,即場扮演被女兒拒絕親嘴,並說:「她叫我『爸爸,不要這樣惜我這裏(嘴)』。」說罷兩人搭膊攬腰唱出《假使世界原來不像你預期》。安歌時,Jason讓觀眾點唱,最後以《永久保存》作結。

多謝黎明「加持」

騷後受訪,Jason表示尾場演出減輕了緊張情緒,盡情發揮歌喉,連唱30幾首歌,非常好玩。他為激動落淚解釋,「故事裏講述有些人離開,那段時間,大家經歷很多離別,見到現場很多燈牌揮動,我就頂唔住流淚」。

對於天王黎明(Leon)擔任個唱首場嘉賓「加持」,並大讚他是好歌手,Jason連聲多謝:「Leon很好人,為演出等了很久,希望將來向他還人情,期待再有機會再見他。」他開心女兒捧足全場,又聞歌起舞,透露女兒年紀小、膽量細,不會要求她同台表演,除非將來她要求。提起他開始被女兒拒親嘴,Jason直認有點傷心,惟學會調整心理,要珍惜當下親子時光,「有得惜就惜,女兒慢慢成長變獨立,總會遇到這個情况,所以工作以外,我盡量會陪家人,聖誕節都會約大班朋友過節,讓女兒跟其他小朋友玩」。

記者:鍾一虹

