陳凱詠開騷曬腹肌 自爆想入Serrini邪教

【明報專訊】陳凱詠（Jace）一連兩晚假九展Star Hall舉行《UNBORDERED》演唱會，前晚開鑼。Jace穿紅色褸襯黑色迷你裙、黑絲，型格現身，又唱又跳《天生二品》揭開序幕，全場觀眾在她的帶領下站起來，情緒高漲。Jace脫去外套、短裙，以性感bodysuit獻唱《收聲多謝》，與舞蹈員大跳熱舞，引來全場尖叫。

Jace說：「上次個騷得400人，4個月之後來到Star Hall，多謝每名買飛入場的朋友，睇我騷要有很大參與度，唱快歌時要站起來，身體要郁動和歡呼，你們已做得不錯，慢歌又要開電筒，揮動棒棒，一齊大合唱。擔心自己搞氣氛不好，故以下大家一齊向『媽咪』跪拜吧。」嘉賓Serrini出場與Jace合唱《相對濕度》，Jace表示跟對方一見如故，Serrini笑言：「咁假嘅。」Jace不感尷尬，並說：「我好仰慕你，想加入你的邪教。」Serrini稱她的「二品官」（粉絲暱稱）也不錯，Jace讚粉絲真的很乖，叫Serrini別教壞他們。

Jace透露小時候很沒自信，並說：「大家以為陳凱詠很有自信，其實不是，小時候一直喜歡唱歌，但一直不敢跟人說，怕被人說我發明星夢，又說我唱歌不好聽，所以沒有參加任何歌唱比賽，亦冇夾過band。直至中六被朋友迫，才參加比賽，初賽攞住支咪，音樂一起已經好驚，但我講畀大家知，如果有夢想不敢開口說出來，覺得沒信心做得到，不要緊，我都經歷過，只要給自己時間，慢慢學習、進步和回復信心，終有一日好似我，會夢想成真。」

AK現身 全場high爆

MIRROR副隊長江𤒹生（Anson Kong）是嘉賓之一，他現身時全場high爆，跟Jace又唱又跳兩首歌。AK獨唱時，台下觀眾興奮得站起來，不停尖叫，氣氛高漲。

Jace換上牛仔裝襯tube top騷腹肌，開心表示喜歡做live騷，因為喜歡和觀眾互動。最後encore，換上貼身連身裙，送上她踏上歌手之路的《想突然》和成名作《隔離》。

記者：柯美