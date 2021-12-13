【開箱】《美國女孩》 母女情水土不服

全無演戲經驗的方郁婷，把《美國女孩》芳儀的反叛、倔强與恐懼，演得恰到好處，在金馬獎贏得最佳新演員。

【明報專訊】林嘉欣主演的《美國女孩》在上月舉行的金馬獎獲7項提名，結果捧走最佳新導演、新演員及攝影3獎，並在非正式競賽奪得觀眾票選最佳影片及國際影評人費比西獎，可見不論評論和觀眾都喜愛該片；反而在金馬獎奪得最佳電影、女主角、原創劇本等4獎的《瀑布》，同樣觸及母女關係，外加思覺失調等議題，在港的討論度遠遠不及，也許跟後者在港未有發行商及映期有關。

導演親身經歷

《美國女孩》講述2003年，移民美國5年的莉莉（林嘉欣飾）罹患乳癌，抱病帶兩女芳儀（方郁婷飾）和芳安（林品彤飾）從洛杉磯回到台灣，與疏離多年的丈夫宗輝（莊凱勛飾）團聚。芳儀由於中文障礙在班上成績嚴重落後，被同學戲稱為「美國女孩」。橫衝直撞的她面對母親生病深感無力，最渴望回到美國。隨時擔心癌症惡化的莉莉不能諒解芳儀的各種叛逆行為，家庭成員之間的緊張關係一觸即發。在文化衝突、經濟、疾病等壓力之下，莉莉與芳儀的衝突節節升高，並在芳安於SARS期間被醫院隔離時達到高峰。

翻查報道，此片是兼任編劇的導演阮鳳儀親身經歷，她初中前跟媽媽和妹妹在美國生活了幾年，回到台灣後面對母親健康出問題，以及文化差異，母女倆經常衝突，大概這留給她極為深刻的印象，才會一而再反映在創作方面。阮鳳儀台大中文系畢業後，到美國電影學院（AFI）進修，取得導演碩士學位，她畢業後編導的短片《姊姊》，正是取材自移民經驗，《美國女孩》大概是更深更廣的延伸。

台灣人美國夢

片中的芳儀正值青春期，面對巨變：媽媽患癌症，以及適應了美國生活又要遷回台灣，是兩種打擊，對於個性較衝動的女孩而言，選擇了逃避；母親莉莉其實一樣，面對芳儀，最後總是劍拔弩張，也是源於恐懼。芳儀害怕失去母親，總嚷着返回美國，不過是藉口，以為回到美國的生活，一切可回復原狀。莉莉化療之後，時刻恐懼癌症復發，甚至隨時喪命，無法再照顧兩名女兒，而且總擔憂沒法給女兒更好的生活，譬如置業，也是引起她跟丈夫經常爭吵的根源。芳儀的同學兼好友思婷曾問她為什麽會痛恨母親，生病也是身不由己，這是局外人的提醒。老師鼓勵芳儀寫演講稿，親口向媽媽說出來，是另一次的提點，讓她好好面對自己的真實情感。

雖然扮演莉莉的林嘉欣跟飾演芳儀的方郁婷一同競逐影后，但片中真正的女主角是後者。除了母女情拍得真摯外，返回台灣需要面對的身分和文化差異，也讓芳儀疑惑。片中她的爸爸提到他們那代人是「來來來，來台大，去去去，去美國」，都有着美國夢，芳儀反問父親怎知道她想成為美國人？

莉莉嚮往當地生活及教育制度，才會獨自帶兩名年幼女兒赴美；有一幕莉莉出席家長會，在座很多媽媽認同老師施以體罰，她不以為然；到思婷母親告訴莉莉，認為女兒被成績差的芳儀帶壞，她更無法忍受，立即站起來反斥若以成績來定論孩子之間的友情，她寧願女兒在班上沒任何朋友。然而返回台灣後，家庭經濟不寬裕，既要治病，連置業也有問題，國際學校不可能是這家人的選項。踏入青春期的芳儀，習慣了美式教育的自由，自然難以適應台灣傳統學校模式，也因此讓她十分鬱悶。莉莉跟好友茶敘時也質疑，當日帶女兒到美國的決定是否錯誤？

芳儀和妹妹芳安聊天時大多說英語，會遭頑童嘲笑為「美國女孩」，不時向父母提出要返回美國的芳儀，倒不喜歡這稱呼，她在台灣出生和長大，再回到這片土地卻感到陌生；《美國女孩》除了闡述母女的複雜關係外，也透過越洋生活過的少女，訴說不一樣的移民心情。