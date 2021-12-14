與前經理人公司合約糾紛案 鄧紫棋申援引內地專家報告遭駁回

【明報專訊】近年在內地人氣高企、現年30歲的鄧紫棋（G.E.M.），與前經理人公司「蜂鳥音樂」的合約糾紛至今纏繞兩年。鄧紫棋一方申請援引一名內地律師的專家報告，稱該律師處理過張學友等人的經理人合約，可以證明蜂鳥音樂訂下的合約條款違反內地有關法律。法官昨（13日）於高等法院裁決指，鄧紫棋於2014年尚未打入內地市場，其商業價值「或者不能與張學友相提並論」，駁回鄧紫棋一方的申請。

庭上透露，鄧紫棋分別於2007年、2011年及2014年與蜂鳥音樂簽訂合約，列明蜂鳥音樂可以抽取五成收入作佣金。本案爭議在於2014年的合約，鄧紫棋表示遭蜂鳥音樂威迫簽約，質疑蜂鳥音樂違反內地唱片業的行規及相關法律。

鄧紫棋一方申請由內地律師王軍擔任專家證人，稱王軍處理過百名藝人的經理人合約，當中包括劉德華、張學友、梁朝偉及謝霆鋒，是內地知識產權及娛樂方面的法律專家。

官指鄧涉案時未打入內地市場

法官陸啟康聽畢陳辭後表示，本案專家證人應該具備娛樂產業的知識，王軍作為一名律師，並不擅長相關範疇。對於涉案2014年合約條款屬於正常抑或苛刻，陸官認為要視乎鄧紫棋的商業價值及具體發展情况，由於鄧紫棋於2014年參與內地節目《我是歌手2》，仍在嘗試打入內地市場，王軍處理過的知名藝人個案未必適用，故駁回鄧紫棋一方的申請。不過，陸官認為唱片業及娛樂圈的性質特殊，鄧紫棋一方不容易找到專家證人，故批准鄧保留再次援引專家報告的權利。

【案件編號：HCA 542 & 600/2019】

記者：余卓祈