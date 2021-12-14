視彼此為心靈戰友 胡鴻鈞期待跟視后蔡思貝「鬥戲」

演「初哥哥」的胡鴻鈞（左）稱最難是學習手語，他還特意去探訪聽障人士，觀察他們的日常細節，希望將角色演得自然。

【明報專訊】胡鴻鈞（Hubert）近年歌視兩棲發展，新版《十月初五的月光》是他首次為台慶劇擔正，挑戰經典角色「初哥哥」，雖然外界有不少「聲音」，但他正面面對，學識從質疑聲中進步。至於與蔡思貝的緋聞傳足兩年，Hubert稱二人是很好的朋友，是可傾訴的對象，不排除關係有機會「再上一層樓」，期待跟對方「鬥戲」。問到要成為「胡太」的條件，他笑說：「要崇拜我。」

記者：陳釗

攝影：劉永銳

「初哥哥」一角深入民心，Hubert笑稱當初接拍時無掙扎過，因知道一定要演，反而覺得很不真實，當聽到監製說是直接翻拍後，他消化了幾日去接受這件事，「我即刻分析利與弊，是沒什麼利的，已幻想到一定被人鬧、破壞經典等等聲音，同時也提醒自己，既然要做，就不要被這些負能量纏繞，努力做好」。

從負評中成長

Hubert稱監製有建議不要翻看舊版，但他一意孤行由頭看一遍，學習張智霖（Chilam）的成功之處，「我知要超越簡直是癡心妄想，所以唯有在自己能力範圍內，用我的版本去重新演繹此角」。劇集播映以來外界主要集中將他與Chilam比較，有人說他將《降魔的》中「石敢當」的形象毀於一旦；也有人覺得無綫似害他多過力捧，替他感到無辜。Hubert對此看得很開，不覺得無奈，因過程中有很多得着，「結果當然都重要，但我無法控制別人想法，不過正負面的聲音我都會接受」。

不過人心肉做，就算入行11年的Hubert都承認面對負評仍會有情緒，他會以正面的心態去面對，「當然我現時的心臟強大了，識得去接受這些聲音。亦明白無可能令全世界人都喜歡你，要學識從不喜歡你的人的聲音中，令自己進步」。Hubert表示在演藝生涯中，一定會遇到很多挫折和別人的不認同，要學習跟這些聲音共存。

視帝遙不可及

笑問對比最受歡迎男歌星，暫時是否覺得視帝有點遙不可及？Hubert搞笑說：「視帝是什麼來？我覺得任何影視上的獎項都不關我事，但不代表我不重視戲劇，希望讓大家覺得我是歌手外，演戲時也是一個稱職的演員。」

Hubert稱還是較在乎音樂上的成績，談到今年首嘗奪得四台冠軍歌又開騷，可有信心蟬聯最受歡迎男歌星？他直認無信心，因偶像張敬軒今年在音樂上非常出色，「我攞過都足夠了。去年攞到這個獎當然開心，鞭策我要不斷進步，證明給大家看，我是值得攞的。希望再有機會攞時，是真心覺得自己實至名歸」。

二人關係隨時升呢

工作發展順利，感情方面Hubert大玩神秘，跟蔡思貝的戀情傳足兩年，早前他開騷，女方連續兩晚現身支持，並帶同父母入場觀賞，似乎逐漸將二人關係地面化。Hubert稱跟蔡思貝是很好的朋友，亦是心靈上互相扶持的戰友，「我們的話題已不再只是吃喝玩樂，會深入探討如何做一個演員、好歌手和做人，在事業上更加有拼勁和熱血，當對方遇到挫折時，我們會互相鼓勵。我都很開心她是一個可傾訴的對象」。

二人關係可有機會再上一層樓？Hubert不排除，並說：「無嘢是無可能，感情都是隨心隨緣，始終大家現時事業排第一位，但難保傾事業傾出情來。」

為「另一半」講好說話

談到「另一半」蔡思貝入行以來緋聞一大籮，被封「人肉發電機」，又說她愛「收兵」。Hubert化身護花使者，為蔡思貝護航，稱對方自細在外國長大，受西方文化影響，較熱情才讓人誤解，現已學會調整，「蔡思貝真的是一部發電機，因她永遠都充滿力量，有她在一定不會冷場，也會將這股力量應用在工作上，直頭有種領導能力」。Hubert渴望跟視后蔡思貝「鬥戲」，自爆兩人常會傾到一齊拍劇的話題，但都是紙上談兵，希望有機會實現，演什麼也可。

要老婆崇拜自己

處於事業衝刺期的Hubert透露身邊不少同齡朋友都已成家立室，有時見到都會令他想到婚姻，「我希望將來是一個有擔帶、能撐起頭家的男人，有能力令另一半想做就做，不想做也可在家湊小朋友。事業有成之餘，識得維繫一段婚姻，這不容易的」。

心目中的老婆要具備什麼條件？他說：「要很欣賞我、崇拜我，心地善良，聰明但不可狡猾，還要孝順和喜歡小朋友。（蔡思貝符合嗎？）她成日批評我的，但我都知她是想我進步，可能我要再努力一點。」