口快快爆蔡明思佗女 陳穎欣自責爆喊

【明報專訊】日前宣布有喜的Super Girls成員蔡明思（Jessica），昨晚與隊友陳穎欣（Yanny）、顧定軒及張進翹出席品牌活動。穿上貼身短裙的Jessica腹部明顯隆起，穿上4吋高跟鞋仍健步如飛。

她受訪時表示很開心終於講得，現時懷胎5個多月，處於蜜月期，故不辛苦，不過初期都有出現作嘔、易攰和很多胃酸等妊娠反應。問到預產期，Jessica透露是明年4月，屬白羊座BB，性別稍後再公布，想朋友猜一下，但表示Yanny比她母親更早知道。

Jessica大方安慰

不過Yanny被問到會否當BB契媽時，卻口快快爆響口：「我已當佢個女係我個女了。」此時，驚覺講錯說話的Yanny即內疚得轉身爆喊，在旁的Jessica不斷安慰好姊妹，並說：「不用喊，很小事，傻瓜來的，不緊要，開心事。」Yanny仍然自責，又怪自己蠢，「我在訪問前已不停提醒自己不要講，點知都是講了。我願意為你（Jessica）做任何事」。

BB得來不易

Jessica承認這胎得來不易，之前試過去拜神求子，又調理身體都未見效，已打定輸數，計劃一開關便去台灣做試管嬰兒，沒想到現在自然懷孕，覺得是上天賜給夫妻的禮物。

記者：陳釗