《魷魚遊戲》李政宰爭金球獎視帝 《犬山記》《Belfast》電影7提名領跑

【明報專訊】第79屆金球獎將於明年1月9日舉行頒獎禮，香港時間昨晚公布提名名單；影視串流平台Netflix原創韓劇《魷魚遊戲》角逐最佳劇集（戲劇類）之餘，李政宰與「絕症阿伯」吳永壽亦獲提名最佳男主角及男配角；電影方面，新西蘭女導演珍甘比恩（Jane Campion）執導、班尼狄甘柏貝治（Benedict Cumberbatch）主演的《犬山記》，獲戲劇類最佳電影、導演及男主角等7項提名，跟堅尼夫班納（Kenneth Branagh）自編自導的黑白片《Belfast》平起平坐。由外國記者協會（HFPA）主辦的金球獎，近年受到賽果「太白」影響，加上87名成員沒有色人種，被指欠缺多元聲音，HFPA副主席Helen Hoehne今年初曾承諾改革，昨日宣布將會增加21名會員，當中包括6名黑人記者，期望令賽果更公平。由於NBC明年不會直播頒獎禮，加上跟影評人選擇獎撞期，仍未知明年金球獎頒獎禮會以何種形式舉行。

熱爆全球的《魷魚遊戲》上周獲美國電影學院（AFI）頒發特別獎後，再下一城角逐金球獎戲劇類最佳劇集、最佳男主角及男配角3獎，候選視帝李政宰的競爭對手包括《怪盜羅蘋》奧馬斯（Omar Sy）、《紐約萬花筒》比利波特（Billy Porter）、《傳媒家族繼承人》謝洛美史壯（Jeremy Strong）及拜恩葛斯（Brian Cox）。

《魷魚遊戲》為亞洲電視劇爭光，電影方面，濱口龍介執導、西島秀俊主演的日本片《Drive My Car》亦入圍最佳非英語片（前稱最佳外語片），將會跟彭妮露古絲（Penelope Cruz）主演西班牙片《Parallel Mothers》等爭獎。

《犬山記》與《Belfast》獲得7項提名領先，兩片競逐最佳電影（戲劇類），對手還有《心之旋律》、《沙丘瀚戰》及《王者世家》；班尼狄甘柏貝治憑《犬山記》問鼎影帝，對手包括《王者世家》韋史密夫（Will Smith）及《麥克白》丹素華盛頓（Denzel Washington）等，至於音樂或喜劇類最佳電影的競爭亦相當激烈，包括《西城故事》、《千萬別抬頭》、《夢想期限tick, tick…BOOM!》及《Licorice Pizza》；《千》片男女主角里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）及珍妮花羅倫斯（Jennifer Lawrence）亦同時角逐影帝影后。