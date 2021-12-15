首次夫妻檔搵銀 羅孝勇愛的宣言冧爆王丹妮

【明報專訊】王丹妮與羅孝勇昨日首次獲邀夫妻檔工作，為尖沙嘴首飾店擔任開幕嘉賓，兩人戴上情侶戒指分享夫妻之間的愛，羅孝勇愛的宣言冧爆太太，「最緊要相愛，一起走過高高低低，牽住對方向前行，手牽手度過一切」。

王丹妮考慮再生B

兩人表示接這活動原因別具意義，因他們將結婚一周年，當是周年紀念慶祝的開始。問羅孝勇求婚可有送鑽戒？他稱最緊要太太「say yes」。王丹妮稱收了對方的鑽石，size不大，他們都喜歡淳樸簡單，心意最緊要，對她已是好好回憶的禮物，錢不是最重要。她回想當時羅孝勇在澳洲駕5小時車到粉紅色湖求婚，真的坐到pat pat痛，都是很驚喜和很浪漫的回憶。

王丹妮憑電影《梅艷芳》走紅，問羅孝勇是否獲太太帶挈搵外快？王丹妮即搶答：「唔好咁講，當然不是，夫妻好應該拍住上，我們平時感情生活好低調，今次覺得有意義，比較特別便一齊出來，如有客戶找我們與女兒工作都可以考慮，最緊要看可有意義及紀念價值。」她稱有考慮再生小朋友，但以事業為先，不太心急。《梅艷芳》在內地延長上映期，她感到幸運和感恩，多謝全球梅粉支持，證明大家從沒忘記梅姐，覺得非常感動。

記者：林祖傑

攝影：劉永銳

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com