難忘跟外籍酒客爆粗互片 「惹火」鄭嘉穎自覺衝動

【明報專訊】鄭嘉穎宣傳參演的電影《G風暴》，表示「反貪風暴」系列共推五部曲，好榮幸參與過其中三部，這部最終章加入超強勁的爆炸和槍戰追逐場面，扮演廉政公署調查主任的他，為拯救涉行賄案的弟弟黃宗澤，陷入廉潔與親情的掙扎，更有不少動作戲。

過程中最難忘在蘭桂坊拍攝時發生小插曲，嘉穎自爆跟外籍酒客於街頭爆粗理論，「場戲是在疫情前拍，起初有些酒客圍觀八卦，後來有人以英文粗口挑釁，我以英文跟他理論，火起來爆粗，武師上前㩒住我，我都不想影響拍攝」。回想事件，他自覺衝動和不對，經一事、長一智，並說：「幾十歲仲有火，奇不奇怪？之前未遇過這些情况，若下次遇到，應該用聰明做法，行開一邊，不要捲入無聊的事。」

為兒子收斂脾氣

已為人夫、育有兩子的嘉穎表示近10年性格已改變不少，但關乎小孩安全和駕車，偶爾也有燥火，但為免樹立壞榜樣，會盡量收斂，「有次揸車接放學，有架車切線不打燈，我大嗌『打燈啦』，大仔立即跟我講『我驚呀』。不想小朋友3歲學粗口，以後說話都小心」。

仔細老婆嫩的嘉穎笑稱撇除功夫片和三級片，希望可以在演戲上多嘗試，他說：「近4年我主力拍戲，表現未及格，未有代表作，學杜琪峯話齋，一日未離開賭枱，都仲有機會，退休才是派彩，起碼做到無遺憾。」

寧少掙錢 多陪家人

至於會不會再唱歌，嘉穎笑言機會不大，「現在我只會在家開演唱會，日日唱兒歌，陪兒子睇動畫《獅子王》，睇了50次，已經好悶，但個感受和滿足感，跟觀眾掌聲不同」。談到近兩年因疫情，犧牲北上掙錢，留港陪妻兒，嘉穎認為得多過失，「以前去上海即日來回，現在拍劇一個月，要多一倍時間才回來，成本太貴。張智霖、謝天華北上大半年都未回港，謝天華狠心留妻兒在港，他都有掙扎。我選擇陪家人，這兩年是我最開心的日子，人生好圓滿，掙錢少了，不會遺憾，若錯過陪家人，將來走的時候會遺憾」。

拒舉家移民內地

對於楊千嬅舉家移民內地發展，嘉穎稱這種移民方式不適用於他身上，「我老婆（陳凱琳）跟TVB仍有合約，要考慮照顧小朋友，我拍劇4個月少見兩個仔，他們不睬我，我已經好傷心。我都要搵學費，仲有20年要養，不過現在過得幾好，就等通關才搵錢啦」。

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

場地提供：酒鍋

化妝：Henry Li

髮型：Sue Cheung

服裝：Lane Crawford

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