炎明熹復工 否認過勞缺席活動

炎明熹表示因雙眼腫到不能化妝而缺席活動，求診後滴眼藥水已康復。（攝影：劉永銳）

【明報專訊】炎明熹（Gigi）、姚焯菲（Chantel）、鍾柔美（Yumi）及冼靖峰（Archie）等《聲夢傳奇》學員前晚錄影《勁歌金曲》，配合聖誕主題盛裝上陣。Gigi日前身體不適缺席同日兩個活動，這晚精神奕奕現身，表示身體已好好多，收到大家關心。她說：「當日起身發現兩隻眼突然腫了，本來眼皮是內雙，但腫到變外雙，化不到妝，不能出街。」並透露醫生稱眼腫可能是長期戴隱形眼鏡，令雙眼透不到氣，滴眼藥水已康復，她覺得與工作量無關。會否考慮做身體檢查？她笑言都會，學校有時有些免費檢查，會把握這些機會。已考完試的Gigi感覺成績應該有進步，上學至明天便開始放假，接工作外，已計劃約同學去街。

Chantel開心音樂片入YouTube十大

Chantel仍要應付考試，前日錄影前剛考完第二日試。YouTube香港公布2021年度「十大熱門音樂影片」，Chantel在《聲夢》獻唱《戀愛預告》的影片排第6位，她開心說：「Yeah，感謝當初給我勇氣揀唱這首歌的所有人。」並透露會食蛋糕慶祝。Gigi借用《戀愛預告》歌詞搞gag說：「食櫻桃蛋糕。」Chantel聖誕雖然要工作，但有假放，希望陪家人和朋友。

Archie表示今集《勁歌》會唱連串劇集和經典金曲，包括呂方和草蜢的歌。會否唱近期熱爆的《倒轉地球》？他笑言沒有，都想挑戰。今年首次以藝人身分過聖誕，25日與Chantel有商場騷。

他表示自參賽開始推掉很多朋友聚會，朋友都不敢約他，自爆有一個好朋友都是夜收工，試過約對方在車內食快餐外賣，感覺幾特別，「朋友是男仔，有女朋友，不怕傳hehe情」。

記者：陳釗

攝影：劉永銳

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