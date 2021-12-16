【開箱】《大時代。二三事》 「7．21誰主真相」編導蔡玉玲訴港人心事

【明報專訊】藝人杜汶澤近一年遷居台灣，創辦的網台喱騷仍如常運作，節目不算豐富，但定期會有新面貌，譬如早前就推出了填詞人梁栢堅主持的《我要初戀呀！》，訪談網紅渾水，演員王宗堯、楊詩敏（蝦頭）、黃夏蕙等情竇初開的往事，部分頗為爆笑，亦有種回憶舊香港的情懷，已播到近尾聲。至於香港電台《鏗鏘集》「7．21 誰主真相」編導蔡玉玲監製的《大時代。二三事》，聚焦當下香港人的故事，一連7集則剛完結。

7集不同主題

《大時代。二三事》短短7集，每集約十多二十分鐘，時間不長，看似輕巧，卻有不同主題，分別名為〈消失〉、〈離開〉、〈追星〉、〈紀錄〉、〈求存〉、〈上游〉與〈連結〉，都是2019年反修例風波到去年港區國安法實施，以及疫情下，部分香港人的心態與實况。以首集〈消失〉為例，一開始攝於今年6月4日，銅鑼灣軒尼詩道對比過往的同一天顯得冷清，維園門外佈滿了軍裝警員，聲音響起的是呼籲保持社交距離，不要聚衆，違反防疫規定會遭票控。鏡頭對準的是日曆的這一天，還有茶餐廳電視屏幕播放新聞報道，時任支聯會副主席鄒幸彤被捕的消息。然後鏡頭還看到女士買鮮花插起來，稱也許是最溫柔的悼念做法。在六四追思亡者彌撒上，有男子在繪畫；他說以前有時會去維園，但今年不可以，是一種損失，「如果我記錄歷史，用一部相機或一段文字，一部手提電腦，之後用畫布和油彩，都覺得我有罪的話，那就在這個教堂審判我吧」。第2集〈離開〉，講述新一波移民潮的個案，有人充滿不捨，卻不得不含淚離開；也有一家大小，為了與幾頭愛貓「齊上齊落」，大費周章也在所不惜。〈追星〉一集算是比較輕鬆，捕捉了全港久違了的追星熱潮，也窺見在國安法及限聚令之下，成為少有凝聚港人的集體活動。

消失開始 連結告終

〈求存〉與〈上游〉兩集則從現實及經濟角度看年輕港人的心態與轉變；前者講兩個創業個案，有年輕人在舊區開了凍肉公司，自言近兩年社會環境的低氣壓難以抒發，卻透過這門街坊生意跟社區聯繫，發現很多人跟自己的想法類近。他跟拍檔表示這時勢還投資創業，不是為了留下，而是為離開做準備，笑言是「移民的第一步」。至於〈上游〉的個案也類似，不過兩名20出頭的受訪者，是炒股而非做生意，其中一人說目標在5年內賺5000萬之後就會過自己理想的生活；另一個仍在念大學，念新聞系，推出過小說，實習後發現傳媒行業付出與收入不符，已立定心意不會入行。

最後一集〈連結〉中的受訪者Dorothy，曾任職國際品牌市場推廣的管理層，2019年底開設網店，她當時預計反修例運動後，可能很多年輕人生活有困難，需要一份工作；兼職幫她送貨的19歲青年，在反修例運動中曾被捕，經過數月審訊，雖然無罪釋放，但仍然提心吊膽，無法釋懷。Dorothy忙完工作，有時候也會到法庭旁聽反修例案件，寫信給在囚者，她在節目尾聲說：「我深信要過好的生活，不只是你自己過得好就可以的，周遭的環境周遭的人，所要面對的狀况好不好，其實很影響一切。」

蔡玉玲原是編導，為港台《鏗鏘集》拍攝前年7．21元朗襲擊事件製作專題報道「7．21誰主真相」時，申請車牌查冊，以辨認襲擊者，結果被控兩項「明知而在要項作出虛假陳述罪」，今年4月裁定兩罪成立，被判罰6000元。「7．21 誰主真相」奪得第12屆金堯如新聞自由獎「電台電視組」大獎，亦在第25屆人權新聞獎獲「紀錄片組（中文）」大獎，後者的評審指作品追蹤最細微線索，無畏無懼，詰問強權，形容是調查報道經典。《大時代。二三事》不是「7．21誰主真相」這類調查報道，卻為當下香港留個紀錄，記下香港人此時此刻的心情。翻查每集最後的工作人員名單，連監製蔡玉玲也不過七八人，證明用心製作的新聞故事，不一定要多高成本。