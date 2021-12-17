6大熱晉級《造星IV》20強 方方子涓出局 Marf佛系無壓力 Day追夢靠實力

【明報專訊】ViuTV選秀節目《全民造星IV》昨晚選出20強，柳應廷的「Jer組」演出《無》惹負評，結果只得213.2分，是5組中最低分，要淘汰3名組員，包括方方（方芷欣）、子涓（夏子涓）及阿蛋（黃詠霖）；第二低分「Dee組」淘汰兩名組員Kinki（盧芷韻）及馬欣（馬彩欣）。Jer覺得組員的表現不應這麼低分，傷心爆喊說不公平。很多網民都不喜歡方方及子涓，對兩人終出局感開心。總決賽於12月25日舉行，爭奪入女團資格，參賽者邱彥筒（Marf）、何榛綦、許軼（Day）、許寶恆（Alice）、蘇雅琳（Ivy So）及葛綽瑤 （Yoyo）被視為顏值高又青春，雖是大熱人馬，但6人對能否入選女團未有太大信心。頂頭大熱Marf一直表現平穩，她稱抱佛系心態比賽。

記者：林祖傑

攝影：劉永銳

Marf是《造星IV》大熱中的大熱，表現出眾，加上曾與姜濤拍廣告，劉海髮型被指是「翻版炎明熹」，話題十足。她表示有點遲鈍，故未有很大壓力，「有壓力都無用，實力就是咁多，做咗先囉！《造星IV》只是短暫旅程，對能否勝出抱佛系心態」。她參賽已預了有不同批評，開心表現獲認同；她亦開心未被拿來跟其他參賽者比較，這種輿論都有少少傷害。她之前被稱『翻版炎明熹』，幸節目播出後，對方名字在她的報道少了出現，「邊個想做人翻版㗎！開心大家終於見到Marf是怎樣的人」。

榛綦視鍾柔美學習榜樣

榛綦被封「嫩版張栢芝」，她對外貌不是最有自信，所以表演上更加努力。她亦習慣常被人笑矮，認為在台上夠力量，不會比身形高的參賽者差。榛綦曾是「家燕媽媽」學員，加入少女組合Honey Bees，鍾柔美（Yumi）是同期隊友。見Yumi在無綫發展理想，她不會視對方為競爭對手，「她是學習榜樣，小時候常到不同地方比賽和表演，她細我3年，我當她是妹妹」。

Day曾自稱是韓國女團BLACKPINK的Jennie和Lisa混合體，但被網民指貌似徐子珊。她解釋因面試想講笑令評判記得，點知反應大，「我自覺不靚，照鏡永遠不滿意」。她認為自信與否與外貌無關，始終要看實力，希望唱歌跳舞進步。她曾赴韓國做過半年練習生，進步好大，但語言不通，參加《造星IV》認識到真正朋友一起追夢。

Alice：有實力才可留低

Alice貌似朱茵，遭批評唱歌跳舞無樣掂，只憑靚樣入圍。她曾不開心，但觀眾看到她與隊友跳舞後有改觀，有讚幾好睇。她不認同以貌取勝，有實力才可留低。Alice和Ivy So常被拿來比較，Alice稱因她們常坐在一起被鏡頭拍到，「Ivy好high拍手，網民讚活潑，影我補唇膏就話點補都不夠Ivy靚。我們是好朋友，睇到會一齊笑」。

Ivy可癲可靜 努力學唱歌

Ivy So曾被花姐形容跳舞似癲婆，工作人員則讚她可愛。她認有癲的一面，亦可以好靜，「姜濤講過一個人有不同面貌，才是真正一個人」。許廷鏗形容她唱歌把聲又虛又浮似「浮屍」，她表示已由零開始學唱歌，已有進步。

Yoyo笑花姐誇張 驚被鏡粉鬧

Yoyo面試時吸引花姐高呼寧放棄MIRROR也要簽她，更深得男工作人員歡心，但首輪對決落敗，幸成功「復活」。她認為獲花姐睇好可能是節目效果，沒有增強自信，因覺得有點誇張，還驚被鏡粉鬧。她不論對男或女的工作人員都有禮貌，不覺特別吸引異性。

AK不滿評判畀分準則

前晚ERROR成員何啟華（Dee）帶領的「Dee組」演出《黑天鵝》，表現欠佳，Day更嚴重失誤，令評判許廷鏗看到皺眉又拍枱，直言好嬲。Day忍不住落淚，結果「Dee組」得236.6分。MIRROR成員江生（Anson Kong，AK）帶領的「AK組」有Marf、Ivy So等組員，之前亦因表現失準只得248分。AK前晚與楊樂文及柳應廷齊聲認為「AK組」不應這麼低分，似不滿評判畀分準則。AK稱不合理及不接受。

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