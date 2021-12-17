37歲麥浚龍未想結婚生仔 魏浚笙要做老闆開古著店

【明報專訊】麥浚龍（Juno）前晚與新簽的唱作女歌手王嘉儀（Sophia）出席品牌活動，同場有魏浚笙（Jeffrey）、Tyson Yoshi等。Juno透露用了4個月寫電影劇本，已完成一半，明年5月前全部完成後便展開拍攝。他說之前因照顧愛貓，寫作進度有點影響，現在愛貓已離開，感到不捨及傷心，不能翻看愛貓的舊照。他現在仍有3隻貓陪伴，珍惜相處時光。

Juno讚王嘉儀有個人風格

問他簽新人Sophia是否因聽話易控制？Juno笑說新人不一定聽話，不過Sophia不錯，好爽快，認識她時，對方已準備出專輯，有個人風格。問他何時出新歌？Juno稱現在年紀大，拍戲和唱歌不可同時進行，因體力應付不來，當年執導《殭屍》才28歲，現已37歲。已到適婚年齡？他說視家中愛貓如子女，「不想放棄目前的工作模式，沒時間照顧和陪伴小孩成長，不想做不負責任的爸爸，亦不心急。（另一半等得？）唔知㗎」。

魏浚笙於大學修讀商業管理系，他開心日前畢業。他說在娛樂圈發展雖未能學以致用，但有一技傍身是好事，會努力掙錢為未來做生意鋪路，想經營古著店，因喜歡時裝，又喜歡古董。

記者：柯美

攝影：劉永銳