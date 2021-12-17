與羅子溢兩年抱兩 楊茜堯秘密產子 湊成「好」字

羅子溢昨日上載兒子腳板相報喜，隱約見到他跟老婆楊茜堯的樣子。（網上圖片）

【明報專訊】42歲楊茜堯與丈夫羅子溢結婚5年，育有1歲女兒「小珍珠」羅翊心（Hera）。楊茜堯久未公開露面，昨日突然傳出低調懷第二胎，並已誕下兒子，跟女兒湊成「好」字，兩年抱兩。有指楊茜堯希望封鎖懷孕消息，羅子溢尊重太太決定。直至B仔出世，羅子溢難掩喜悅向身邊好友報喜，才令再做父母消息曝光。羅子溢昨午在社交網上載兒子的腳板相，留言多謝大家關心，並說辛苦太太。

娛樂組

楊茜堯與羅子溢2016年結婚，去年2月他們於女兒出世前兩個月才公布造人成功，4月中楊茜堯誕下女兒「小珍珠」，相當低調。

今次更加做足保密工夫，有指楊茜堯今年初完成內地劇集拍攝後，回港一直未有接工作，專心湊女，原來還秘密懷第二胎；為靜心安胎，她封鎖懷孕消息。

合照刻意遮孕肚

今年8月30日楊茜堯42歲生日，與丈夫及女兒到主題樂園慶祝，當時估計已懷孕近6個月，她在社交網上載照片多影上半身，或有羅子溢幫忙遮掩，不讓孕肚曝光。

有指楊茜堯前日在羅子溢陪同下到醫院，順利誕下兒子，與女兒湊成「好」字。羅子溢見到兒子出世後非常開心，昨日忍不住向身邊好友報喜。楊茜堯回覆傳媒表示︰「多謝大家關心，感謝各位。」

曬兒子腳板相報喜

羅子溢昨午親自報喜，在社交網上載兒子的腳板相，並隱約見到流露幸福笑容的他與只見鼻和口的太太在後面。羅子溢留言︰「多謝大家關心！母子平安，辛苦太太。」圈中好友及網民都送上祝賀，有網民驚訝說：「好秘密啊今次，恭喜！」至昨晚有逾3萬個讚。