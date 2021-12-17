稱跟陳曉華「行得正企得正」 何廣沛毋懼緋聞被翻炒

【明報專訊】何廣沛、陳曉華、吳業坤（坤哥）等昨日出席新劇《異搜店》記者會。男主角何廣沛不擔心被重提跟陳曉華的緋聞，強調是假新聞，二人行得正企得正。陳曉華首次擔任女主角，直認劇集首播，心情有少少緊張。之前常被說咬字不清，盼繼《七公主》獲讚後，今次大家會覺得她再有明顯進步。拍攝時，只要感到講得不清楚，她都會要求再拍一次。

記者：陳釗

攝影：鍾偉茵

何廣沛不擔心劇集播映後，外界又重提他與陳曉華的緋聞，稱二人行得正企得正，希望大家將注意力放在劇集上，「套劇得20集，主要是由我和陳曉華去串連整個故事，年輕人應該會喜歡看這類題材，劇情具追看性。不要理會那些假的緋聞」。陳曉華表示二人在劇中像一齊孭背囊去探險。談到近日她開設個人YouTube頻道，陳曉華否認打算做YouTuber，只是想記錄生活日常和工作點滴。

何廣沛早前透露為新劇角色學手語，該劇下周開工，開心手語考試有不錯成績，他為角色剪了一頭短髮。可擔心被人將他與張智霖或胡鴻鈞比較？他承認很難避免，只能做好自己的功課。

吳業坤下苦功扮正經

坤哥日前在社交網呻無份拍劇集宣傳片，笑言很開心見到自己在活動宣傳海報上佔一席位，並透露劇中會收起喜感，飾演一名醫生，直認扮正經其實幾難，因他平時說話的節奏都很「吳業坤」，講起一些醫生專業名詞會遇阻滯，故他在角色上下了不少苦功。

今次更難得是與陳曉華有談情戲。可有親熱戲？坤哥笑說：「有咀了一下，還是她惜我，但該幕運用了蒙太奇拍攝手法，慶幸NG了幾次，叫做攞回一些甜頭。」

講到台慶頒獎禮，坤哥表示與周奕瑋主持的《#好掛住日本》打入最佳資訊及專題節目10強名單，原本想兩兄弟攜手角逐最佳男主持，但他已跌出10強名單。叫粉絲投票？坤哥笑言：「隨緣啦，我送他一程，大家投周奕瑋一票。」

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