《蜘蛛俠：不戰無歸》內地盜版湧現 香港首日票房900萬 刷新今年開畫紀錄

【明報專訊】Marvel超級英雄片《蜘蛛俠：不戰無歸》前日率先在香港、台灣及歐洲多國上映，美國延至今日開畫。本地首日票房收逾900萬，刷新今年最高開畫日及單日票房紀錄，成績斐然；至於內地一直未公布映期，有影迷轉赴澳門戲院先睹為快，劣質盜版及微博截圖亦在內地網絡瘋傳，影迷無端「被劇透」，紛紛留言表示憤怒和失望。

據本地電影發行商昨日公布數字顯示，Marvel與索尼電影公司攜手炮製的《蜘蛛俠：不戰無歸》本周三在全港61間戲院合共上映1140場，首日票房收9,074,044元，刷新今年最高開畫日及單日票房紀錄。截至昨日下午5時為止，累計票房已達1380萬，成績相當理想。

內地禁映「帶旺」盜版

韓國同日公映《蜘蛛俠：不戰無歸》，票房收逾62.6億韓圜（約4150萬港元），入場人次達63.4萬，不單成為開畫冠軍，更超越《狂野時速9》刷新疫後最高單日票房紀錄。此片今日在美國開畫，索尼電影公司保守估計首周末3日票房收1.3億美元（約10.1億港元），業內人士更加樂觀，從預售情况推斷首周末票房可達1.5億美元（約11.7億港元），成為疫下首齣開畫票房過億的電影。

內地方面，日前有微博用戶聲稱，由於美、英、澳洲及加拿大等多國政府表明不會派官員出席明年2月在北京舉行的冬季奧運會，令到內地以禁映荷李活片作為反抵制手段，不單《蜘蛛俠：不戰無歸》受影響，就連原本定檔下月14日全國開畫的《22世紀殺人網絡 復活次元》亦傳將抽起，對於有關傳聞，內地官方至今仍未作出回應。

「奇異博士」喪姊之痛

內地觀眾無緣入場欣賞《蜘蛛俠：不戰無歸》，令到盜版猖獗，網上出現繁體中文或英文字幕的「托機版」劣質影片，亦有網民把片中最精彩的戰鬥場面截圖，然後上載到微博，令到其他影迷「被劇透」，為此感到無奈。

提起《蜘蛛俠：不戰無歸》，戲中飾演「奇異博士」的班尼狄甘柏貝治（Benedict Cumberbatch）最近飽受喪姊之痛，據英國《每日郵報》報道，他的同母異父的姊姊Tracy Peacock抗癌7年後，日前終於不治，終年62歲，令他悲痛不已，又稱讚對方是「出色的藝術家和姊姊」。