【開箱】《蜘蛛俠：不戰無歸》 給三代蜘蛛迷的情書

【明報專訊】自2002年索尼電影公司購入《蜘蛛俠》版權，並請來杜比麥奎爾（Tobey Maguire）扮演第1代蜘蛛俠開始，到索尼跟Marvel合作，改由湯賀蘭（Tom Holland）主演三部曲完結篇《蜘蛛俠：不戰無歸》（Spider-Man: No Way Home）為止，這段長達20年的超級英雄故事，暫時告一段落。新片可算是同系列的集大成之作，除了為正邪角色提供自我完善和修補遺憾的機會，更重要的是讓粉絲見證湯賀蘭飾演第3代蜘蛛俠的成長歷程，令人興奮又感動。

夜魔俠驚喜客串

Marvel超級英雄片一向做足保密工夫，《蜘蛛俠：不戰無歸》亦不例外，上映前電影公司嚴禁「蜘蛛仔」湯賀蘭劇透，開畫後亦懇請觀眾切勿「爆雷」，下文將無可避免泄露劇情，讀者可自行斟酌。

新片延續上集《蜘蛛俠：決戰千里》劇情，講述積基倫荷（Jake Gyllenhaal）扮演奸角「神秘客」戰死後，幕後團隊為向蜘蛛俠報復，決定把他的真實身分：彼得柏加公諸於世，更訛稱他是殺人兇手，令到彼得受到輿論指摘之餘，同時遭警方調查，就連女友「MJ」辛蒂雅（Zendaya）等亦受牽連，幸得查理葛斯（Charlie Cox）扮演失明律師兼「夜魔俠」相助，暫時逃過牢獄之災。

蜘蛛俠為了解困，決定向班尼狄甘柏貝治（Benedict Cumberbatch）扮演復仇者聯盟成員「奇異博士」求助，請對方施展魔法，令世人忘記彼得柏加就是蜘蛛俠的秘密。正當奇異博士念咒語之際，彼得卻提出諸多要求，導致博士分心，不單咒語失靈，更意外打開多重宇宙之門，令到活在平行世界的蜘蛛俠宿敵如八爪魚博士、綠魔、沙人、蜥蜴人和電魔死而復生，重現人間更到處搗亂。

能力愈大責任愈大

奇異博士要求彼得收拾殘局，後者於是跟MJ及積及巴達隆（Jacob Batalon）扮演老友「尼特」合作，利用已故「鐵甲奇俠」東尼史達留下的高科技器材，研發可令一眾壞蛋改邪歸正的「解藥」，好讓占美霍士（Jamie Foxx）飾演「電魔」、艾佛莫連拿（Alfred Molina）扮演「八爪魚博士」等返回所屬平行世界後，免跟蜘蛛俠為敵，並有機會重新做人。

雖然奇異博士曾經警告，此舉不單危險，更有機會破壞多重宇宙的平衡，但彼得堅持己見，事實證明威廉達福（Willem Dafoe）扮演「綠魔」冥頑不靈，更誘使其他壞蛋攜手對付蜘蛛俠，不單令他吃盡苦頭，更連累唯一親人「梅姨」無辜犧牲，就在彼得兵敗如山倒之際，超乎想像的救兵來了。

《蜘蛛俠：不戰無歸》傳聞已久的「三代同堂」場面終於出現，杜比麥奎爾及安德魯加菲（Andrew Garfield）扮演第1、2代蜘蛛俠穿越多重宇宙，三強聯手抗敵之餘，更毫不吝嗇地向彼得分享當超級英雄的心路歷程，讓他深刻體會「能力愈大，責任愈大」的道理。

彌補前人的遺憾

相比前兩集《蜘蛛俠：強勢回歸》及《蜘蛛俠：決戰千里》，「蜘蛛仔」湯賀蘭由亦師亦友的鐵甲奇俠刻意扶持，到後者在《復仇者聯盟4：終局之戰》壯烈犧牲，他經過連番錯折和打擊，終於學識獨立的重要性，觀眾看在心內，頗有「老懷安慰」之感。

全片148分鐘絕無冷場，壓軸一場3代蜘蛛俠決戰五大奸角固然震撼，安德魯加菲飛身勇救MJ一幕，彌補了他在《蜘蛛俠2：決戰電魔》未能救回女友愛瑪史東（Emma Stone）的遺憾，粉絲看罷豈有不感動之理？

片尾附加兩條彩蛋片段，其一跟《毒魔：血戰大屠殺》後續有關，另一是明年上映《奇異博士2》（Doctor Strange in the Multiverse of Madness）預告片，內容跟Marvel電影宇宙（簡稱MCU）第4階段發展有舉足輕重的影響，有機會再詳述。

上映日期：12月15日