《記憶棉》打入「最喜愛歌曲」5強 張天賦感驚喜 平常心迎戰

張天賦表示能入到5強已屬超標，不會奢望得獎。

【明報專訊】商台叱咤頒獎禮「我最喜愛的歌曲」最後5強昨日誕生，分別是姜濤《Dear My Friend,》、呂爵安《E先生 連環不幸事件》、盧瀚霆《Megahit》、張敬軒《俏郎君》及張天賦（MC）的《記憶棉》。

陳卓賢C AllStar被淘汰

陳卓賢的《DWBF》及C AllStar的《留下來的人》被淘汰。5強中MIRROR成員仍佔3首，呂爵安與MC亦在新人獎對撼。

MC昨日與黃淑蔓、黃劍文到工展會擔任嘉賓，跟市民玩遊戲及表演唱歌。MC作品《記憶棉》打入叱咤「我最喜愛的歌曲」5強，他感驚喜和意外，稱其他對手很犀利，能入到5強自覺榮幸，以平常心迎戰，心情未算緊張，他說：「目標是做好音樂，名次對我來說沒太大壓力。入到5強已超標，不強求得獎。」

網上有傳「鏡粉」配票失敗，影響MIRROR團歌《BOSS》被淘汰，反而MC歌曲可繼續爭獎。MC表示不清楚消息來源，開心獲歌迷投他一票，近期出席活動或表演都有趁機拉票。

與偶像基仔合作 興奮多於壓力

提到獲古巨基（基仔）邀請翻唱其經典歌，MC表示感榮幸，稱對方是他兒時其中一名偶像，「發夢也想不到能跟基仔合作。記得讀小學時，死慳零用錢買他的專輯，可惜唱碟沒有保留至今，否則好有紀念價值」。他跟基仔接觸後，讚對方很好人，能向前輩學習感到興奮多於壓力。

記者：林蘊兒