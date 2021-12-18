盼《造星IV》落敗組員繼續追夢 柳應廷不避嫌曬Alice合照

柳應廷跟《造星IV》參賽者Alice傳緋聞激嬲女友，他仍不避嫌在社交網曬合照。（黑白網上圖片）

【明報專訊】MIRROR成員柳應廷（Jer）傳與女友Kelly鬧分手，導火線是他為《全民造星IV》擔任導師時，被參賽者許寶恆（Alice）主動追求，兩人私下交流，Kelly發現嬲爆。Jer之後在社交平台發文指報道失實，說不要相信。

Jer在《造星IV》擔任導師的組別前晚最低分，3名組員夏子涓、方方（方芷欣）和阿蛋（黃詠霖）被淘汰，只有Alice、Gao（沈貞巧）能晉身20強。節目中Jer跟其他導師及評判決定淘汰哪名組員時，他爆喊說：「我覺得唔公平囉！」花姐對他說：「比賽從來唔公平，你嗰陣時參賽好公平咩？你第一回合畀人淘汰咗啦！公平咩？」

Jer昨日不避嫌在社交網上載跟組員、包括有Alice的黑白合照，他感慨說︰「雖然比賽會有好多人落敗離場，但節目就是節目，好多時評判都非常主觀，所以我一直都不喜歡將藝術用嚟比賽。」

Jer對自己再於節目喊到沒有眼耳口鼻，說自己是無形象的。他續道：「今次傷心嘅原因，係唔忍心見到咁努力嘅你哋，因為制度而要離開舞台，甚至有機會放棄夢想。」他希望落敗的組員不要被節目打低，夢想是人最需要的東西，應承他要繼續追夢。

娛樂組