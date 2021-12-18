新劇《法言人》首度演情侶 馬國明笑林夏薇「滅絕師太」尖酸刻薄

【明報專訊】馬國明、林夏薇、游嘉欣、張頴康、黃嘉樂及孔德賢等昨日出席劉家豪任總監製的新劇《法言人》開鏡拜神儀式。馬國明與林夏薇首度演情侶有新鮮感，前者取笑林夏薇是「滅絕師太」，因劇中在法庭上尖酸刻薄。馬國明飾演師爺，但有大量專業法律用語對白，還要「飛紙仔」考驗急才。游嘉欣與孔德賢演苦命鴛鴦，前者開心有新拍檔，不再是林正峰。

記者：柯美

攝影：劉永銳

無綫新劇《法言人》昨日舉行開鏡拜神儀式，劇中演員聯同監製齊出席。馬國明劇中飾演律師行師爺，對白不比其他演律師的演員少。

馬國明有急才 不怕「飛紙仔」

馬國明說：「我在法庭上說話不多，但在寫字樓要講很多策略意見，當中有很多法律用語。之前拍攝其中一單案件，對白多達10頁紙，我好緊張，而且劇本未齊全，要『飛紙仔』考急才，幸好我在這行多年，訓練到少許急才。」談到角色會否像《怒火街頭》鄭嘉穎飾演的Law霸？他表示沒有Law霸那麼火爆，他較斯文，又有點小聰明，識睇人眉頭眼額。

林夏薇狂煲法庭戲 食核桃補腦

林夏薇開心終於一嘗演律師的滋味，不過超多對白，令她非常緊張，事前看了很多有關法庭戲的電影和電視劇，笑言要飲老火湯和吃核桃補腦。她表示今次是繼《寒山潛龍》後再與馬國明合作，上次他們沒有對手戲，今次終於有機會演情侶。至於會否有激情戲？她大賣關子，說：「因為我都未知，我都期待劇情發展。」馬國明認為與林夏薇扮演情侶有新鮮感，又形容對方劇中是「滅絕師太」，在法庭上會尖酸刻薄，不近人情。

游嘉欣自認堅強 演喊戲有難度

游嘉欣與孔德賢飾演情侶，游嘉欣興奮說：「終於換人，不用跟林正峰再演情侶了。」劇中她與孔德賢是對苦命鴛鴦，雖然只得幾場戲，但有很多情緒低落和喊戲，很大壓力。她自爆平時不容易喊，一年都喊不到兩次，希望投入角色可以喊得出，否則可能要出動芥末幫手。她說自己不是冷血，只是較堅強。今次她有機會演律師角色，但自知記性差，要一字不漏說出專業用詞，要花點時間。

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