湊女樂在其中 陳柏宇父愛滿瀉 想開幼稚園

【明報專訊】聖誕節將至，不少父母都趁假期帶小朋友四出感受節日氣氛，兼享受親子樂；被太太符曉薇封為「湊女英雄」的陳柏宇當然也不例外，他自覺不算嚴父，只希望女兒陳羿辰（Abigail）健康快樂成長，最重要將來成為一個好人。喜歡小朋友的他，透露有意投身教育界，開設幼稚園。

聖誕節定留家慶祝

陳柏宇在加拿大長大，每到聖誕節當地就會下雪，且四處都是聖誕樹，又有聖誕老人，充滿濃濃的節日氣氛；女兒出世後，就令他更加重視這節日，「以前聖誕通常約朋友玩，但現在一定留在家，與女兒、太太及朋友的子女一齊開派對。（會否扮聖誕老人𧨾女兒？）唔會，因女兒還不太懂，希望她能保持幻想。但太太會幫女兒悉心打扮一番」。

除了玩之外，陳柏宇覺得可透過節日教導女兒，「因為聖誕節有禮物收，但當然要她乖才有獎勵，可趁這個機會教她對與錯」。他讚Abigail返學後自理能力提升不少，學識收拾玩具、著衫，他們也會給貼紙獎勵。

樂見女兒識駁嘴

小朋友難免扭計鬧情緒，陳柏宇稱Abigail不算多，屬於正常，他覺得如眼瞓扭計很正常，可以體諒，但如果是不開心想打人，他就會用很堅定的語氣跟女兒說不可以。可認為是嚴父？陳柏宇自覺適中，不是特別嚴，又不是特別寬鬆，兩公婆也無說定誰做「醜人」，在教導上擔任同等角色，「不想形成她見到爸爸就覺得可放縱這種想法，不過我會容易被她𧨾到囉。女兒現在有時會駁嘴，我覺得幾過癮，代表她有自己想法」。

健康快樂成長最重要

可有寄望女兒將來成為怎樣的人？陳柏宇要求很簡單，希望女兒能成為一個好人、有邏輯思維。對他而言，女兒健康快樂成長才是最重要。見他放上社交平台的父女短片十分有趣，陳柏宇笑稱Abigail遺傳父母的喜感，特別喜歡做出古靈精怪的面部表情，是家中的開心果。若女兒將來想入行，他也會批准，但要視乎情况。是否一定要女兒完成學業先？陳柏宇說：「我不敢講一定要，讀書在小朋友的成長過程中是重要的，但不代表一切，我鼓勵她向興趣方面發展，最緊要她喜歡。」

工作家庭自動平衡

陳柏宇現身兼爸爸、老公和歌手，但他樂在其中，笑稱工作與家庭會自動平衡，「現在不是工作便是湊女，我的『me time』就是家庭，最多待女兒返學後，抽空打高爾夫球，我是很享受家庭生活，覺得很舒服」。他透露未來有興趣開設幼稚園，投身教育界，「因為我真的很喜歡小朋友，但首先要讀個資格課程」。

記者：陳釗

攝影：鍾偉茵

場地：太古城中心「Merry GIFTMAS @Cityplaza」

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