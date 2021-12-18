《色慾都市》Mr.Big被兩女翻性侵舊帳 基斯諾夫否認：你情我願

基斯諾夫在現正播出的《色慾都市2.0》扮演Carrie（莎拉謝茜嘉柏加飾）的丈夫Mr. Big，雖然第1集就猝逝，但從1998年第一季開始，一連6季加上兩齣電影版，均有他的戲分。

【明報專訊】經典美劇《色慾都市》續集《色慾都市2.0》（And Just Like That）相隔10多年，本月9日在HBO Go上架，扮演女主角Carrie丈夫Mr.Big的基斯諾夫（Chris Noth）第1集尾聲即被編劇「賜死」，戲外他亦捲入桃色醜聞，兩名使用化名的女子分別向美媒The Hollywood Reporter披露先後在2004年及2015年遭基斯性侵；後者發聲明否認有關指控，並稱彼此關係是「你情我願」。

據報道化名Zoe的女子表示，2004年當時22歲剛從大學畢業，在一家與名人有業務往來的公司工作時邂逅基斯諾夫，應邀到他的寓所浸在按摩池看書，其後基斯親吻她，並把她帶到房間發生性關係。Zoe稱感到痛楚，曾大聲喝止對方，但不受理，Zoe表示當時曾問基斯可否使用安全套，卻遭到嘲笑。事後Zoe發現上衣沾血，隨即到友人家並告訴他們遭性侵一事，並曾到加州大學洛杉磯分校的性暴力危機支援中心接受治療。Zoe稱認識基斯諾夫時正值《色慾都市》巔峰，對她來說對方就像神一樣；她自言在娛樂行業工作，恐怕公開真正身分會引起反響，但當《色慾都市2.0》播出，基斯再次扮演Mr. Big，Zoe說：「多年來我埋藏這段過去，應是時候讓公衆知道真正的他是怎樣。」

另一化名Lily的女子表示，事發於2015年，任職夜店的她，被前來消遣的基斯諾夫邀約外出晚飯，她答允並於餐後返回基斯寓所一起試飲威士忌，並發生關係，事後她感覺「完全被侵犯了」。

報道曝光後，現年67歲的基斯諾夫發聲明否認，「這些故事可以是30年前或30天前的，沒有就是沒有，我沒有跨越那條線」；他還表示關係都是「你情我願」，「很難不去質疑這些故事曝光的時機。我不確定為什麼這些事情現在會浮面，但我確實知道的是，我沒侵犯這些女性」。

據The Hollywood Reporter報道，Zoe和Lily並不相識，而且是分開接觸該媒體的記者。洛杉磯及紐約警方接受傳媒查詢時均表示，沒接獲任何有關基斯諾夫涉嫌性侵的報案紀錄；紐約警方更稱非常重視性侵案件，呼籲受害人舉報，警方會支援及展開調查。基斯諾夫的代表律師Andrew Brettler亦向美媒表示，沒任何執法機構聯絡過基斯諾夫，並稱若有的話，會全面合作。

基斯諾夫廣告下架

另一方面，基斯諾夫扮演的Mr. Big於《色慾都市2.0》第1集，在家踩健身單車後不久心臟病發猝逝，該運動器材品牌Peloton邀請了基斯代言產品，不過性侵指控的報道曝光後，該品牌立即劃清界線，把廣告及在社交平台的相關帖文全部下架，又在聲明中強調對基斯被指控性侵不知情。據報該廣告由「死侍」賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）的製作公司負責，賴恩事後亦在社交平台刪除相關帖文。