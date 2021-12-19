捲入「已婚炮友」風波 徐若瑄籲王力宏出來化解

【明報專訊】王力宏太太李靚蕾前晚在長文中提到「有一個女生也是你的炮友，自己已婚有小孩，還要你跟她一起騙她老公」、「甚至明知違反法規也要飛奔去她家找她聚會」；有網民聯想到9月王力宏由美國返台灣，7日「自主健康管理」未期滿便「出關」到徐若瑄家，同場還有陳建州夫婦聚會。

要求撤不當報道 否則興訟

另有聲稱是徐若瑄鄰居向台灣傳媒表示，多次深夜目擊王力宏到訪徐若瑄寓所。王力宏多年前接受《康熙來了》訪問亦被翻出，徐熙娣（小S）在節目中指徐若瑄應有王力宏家的鎖匙，又指「徐若瑄是王力宏的菜」。捲入風波的徐若瑄昨日凌晨3時在社交網發文，指網民惡意詆譭、攻擊，又要求撤回不當報道，否則訴諸法律。昨晚她再在Instagram發聲明，稱王力宏今年只到過她家聚會兩次，每次皆一班好朋友，絕無私約。她跟家人同住，特此澄清與制止不必要聯想，「王力宏先生的婚姻事件，已經對我造成極大影響，我絕對沒有踰矩對不起我先生！為自己發聲，是因為我也有必須捍衛的家人、小孩、朋友、合作伙伴和工作單位，在我身邊的每個人都因此造成壓力和受傷，這樣一個事件也波及了無辜，希望謠言能止於智者，減少傷害。也希望王力宏先生，能盡快出來化解！不要因為個人私事，殃及友人」。

Yumi稱被誹謗 李靚蕾：有證據

王力宏亦跟女團BY2成員Yumi傳地下情，BY2工作室昨日凌晨4點在官方微博發文，稱「人言可畏，眾口鑠金，語言會殺人。很抱歉大半夜麻煩警察同志，辛苦了」，透露已在內地報警稱被誹謗，並貼出案單證明案件已受理。李靚蕾在BY2工作室微博留言並轉發帖文，「請把警察聯繫方式給我，我提供證據，謝謝」。工作室沒有回應，李靚蕾的留言贏得逾200萬個讚好。

娛樂組