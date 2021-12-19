代言品牌割席 服裝下架 料損失5600萬

【明報專訊】王力宏本月15日在社交平台宣布離婚，翌日（16日）在內地出席汽車品牌代言活動，離婚後首露面，為活動的網上直播吸引逾1700萬人觀看，可見其吸引力。不過其妻李靚蕾前晚長文大控訴後，汽車品牌立即割席，宣布即日起終止與王力宏的合作關係。除了汽車品牌，教育科技公司昨晨亦在微博宣布終止雙方合作關係。珠寶公司則發聲明稱與王力宏的廣告合作協議，早於今年11月30日結束，往後不再合作。

據報王力宏本要出席本月26日在海南島三亞舉行的音樂節，月底又要演出在長沙舉行的跨年晚會，現已全部取消。有估計他的代言、廣告與商演一鋪清袋；另外，王力宏開設的服裝品牌「龍的傳人」，亦遭內地購物網站移除，估計損失逾2億新台幣（約5600萬港元）。

除了品牌割席，演出取消，圈中朋友亦劃清界線，有台灣網民在論壇發文稱「網上有網友發現，周杰倫切割得很快，IG關注的對象已經沒有王力宏，也太好笑，有沒有人一出事，朋友紛紛裝作不認識？」亦有網民指周杰倫跟王力宏沒私交，另有稱兩人今年初在好友生日會上還合作彈鋼琴。周杰倫的歌迷專頁則表示被「王力宏」列入黑名單，看不到王力宏的微博內容

好友劃清界線 網民叫周董撐住

周杰倫、王力宏、林俊傑和陶喆是華語樂壇的唱作「四大天王」，合稱「周王林陶」；其中林俊傑也被指在IG取消關注王力宏，但亦有網民稱林俊傑很無辜，根本一直沒追蹤王力宏的IG帳號。另外，網上瘋傳「周王林陶」在2014年陶喆婚禮的照片，除了周杰倫，其餘三人先後鬧出桃色風波，有網民留言：「周董要撐住！」

娛樂組