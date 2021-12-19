不知舊拍檔羅嘉良登台淪舞伴 宣萱讚陶大宇爆紅有理

【明報專訊】宣萱、雨僑、楊洛婷、沈卓盈等昨日盛裝出席沙田馬場賽馬活動，宣萱穿上斜膊型格服飾，配襯300萬贊助首飾。剛拍完電影《一線生機》的她，片中被黃浩然脅持，又被陳靜虐打，要應付多場動作戲，感到好攰。還有情緒上頗辛苦，大場面拍幾日，有打鬥、爆破、飛虎隊，宣萱要好專注保持狀態，挑戰以前做不到的事，通過考驗。她笑說經化妝師提醒，才發現再演人質，已忘記第幾次，像變成生命中一部分。

宣萱過往一直為工作減肥，期待聖誕節大解放，約家人、朋友吃喝玩樂滿足肚皮。她的舊拍檔羅嘉良在內地登台時，遇上闊太上台搶咪，被指淪為舞伴。宣萱沒有留意報道，不了解事件，透露過去接內地商演，遇到熱情的觀眾都很斯文，留下愉快經歷。

問她的受歡迎程度能否跟唱《倒轉地球》爆紅的陶大宇比較？宣萱笑說：「我飲歌是《給自己的情書》，等我搵首歌練練先。我有看他的片段，見他好享受、好開心，藝人做商演，都是希望觀眾開心。觀眾想見我們，不期望會唱到好專業，只是要氣氛，若觀眾想聽高質，會聽歌手唱歌。」

雨僑計劃追B 楊洛婷醒貼士

星級媽媽雨僑與楊洛婷分享湊仔經，有同感兼顧家庭和事業不簡單。雨僑爆老公羅力威陪1歲女兒玩，但不懂換片和餵食，需要她補位，並透露跟老公有計劃生第二個。

楊洛婷育有一對子女，表示生活好開心，細仔出世後變得更忙碌，5個月的兒子好活躍，愛說話不願入睡，24小時都分配給子女和工作。早前家傭放假近兩個月，加速她收身，瘦了10磅。她認為如果老公可以幫手湊孩子是好事，提醒雨僑生第二胎前要做好準備。問到黃天翱（Tim）是否經常「潛水」沒有幫手湊仔？楊洛婷笑說：「Tim拍過尿片廣告，換片方面冇問題，但他好忙。」

顏子菲呻太靚無人追

久未露面的顏子菲透露寄情做健身教練，幕前工作過去兩年受疫情影響，收入大減。加上她不能見南京親友、定居多倫多的父母和外地友好，又處於單身狀况，情緒特別低落。她笑說：「可能我太靚，感覺不到身邊有追求者。好彩香港疫情緩和，工作和聚會最近已排滿。」顏子菲希望對她有誠意的人要努力，期望明年情人節前找到個伴。

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

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