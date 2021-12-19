何依婷有信心《十月初五的月光》打入5強

【明報專訊】何依婷、羅天宇、劉佩玥、米雪與石修等前晚跟幕後人員飯叙，欣賞無綫台慶劇《十月初五的月光》大結局，因工作缺席的胡鴻鈞日前預告，要何依婷拿兩萬元送禮和抽獎，何依婷笑言：「拖了胡鴻鈞和羅天宇落水夾錢，希望令劇組開心。」她有信心該劇打入無綫頒獎禮最佳劇集最後5強，躋身最佳女配角及飛躍進步女藝員10強的何依婷，對「女配角」較有信心，喜歡在《星空下的仁醫》的角色。她跌出最佳女主角10強，稱首次主演劇集有提名已好滿足，繼續努力爭取再做女主角，視后她看好鍾嘉欣。

劉佩玥自封劇集「福星」

客串的劉佩玥在結局出現，自爆是關鍵人物，以「司徒太」身分帶走「司徒禮信」羅天宇，撮合「君好」何依婷與「初哥哥」胡鴻鈞，帶出開心結局。又自封是劇集「福星」，有分演出的《逆天奇案》、《把關者們》、《七公主》及《十月初五的月光》都打入最佳劇集10強。不過她有另一外號是「最強寡婦」，並笑說：「如果拍續集，話我剋死禮信，就要改名《七月十四》。」數度入圍飛躍進步女藝員的劉佩玥，對獎項不敢多想，但開心今年4套劇集表現得到迴響，有人讚她喊得靚。

羅天宇角逐飛躍進步男藝員，雖然有信心，但抱平常心，「去年憑《香港愛情故事》入圍『飛耀男』好期待，緊張到失眠，今年學識調節心態」。

記者：鍾一虹