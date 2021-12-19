開騷跳舞失手跌咪 李幸倪嚇呆半秒速回狀態

【明報專訊】李幸倪（Gin Lee）前晚於會展舉行《YOURS FAITHFULLY LIVE 演唱會2021》，圈中好友炎明熹、文凱婷、姚子羚、郭偉亮、陳凱詠等捧場。Gin Lee除大騷唱家班實力，還穿上珠片上衣配熱褲，在數名舞蹈員伴舞下演繹快歌《IDK》展舞技，但中途突然跌咪落地，身旁舞蹈員隨即幫她執咪，Gin Lee若無其事繼續唱，演出未受影響。

過往Gin Lee開騷父母和家人必定撐場，可惜受疫情影響家人未能來港，她透過網上視像，與身在大馬的父母、家姐及姐夫打招呼，讓他們隔空感受演唱會現場氣氛。跟着她讀出部分粉絲的網上留言，承諾大家「一起變老、一起變好」，又跟現場觀眾玩估歌仔及問答遊戲，氣氛熱鬧。

演唱會尾聲，今年來港發展10年的Gin Lee分享心底話，「感激粉絲10年支持，讓我由一個平凡女仔變得不平凡，每當不開心見到留言打氣，頓時振作，約定10年後大家繼續齊喊齊笑」。全場觀眾合唱《很堅強》後，演唱會結束。

郭偉亮讚Gin Lee演出好看，差點令他感動落淚。Gin Lee覺得整晚氣氛很輕鬆，似跟老朋友聚會提早慶祝聖誕。提到跌咪小意外，她說：「因為舞蹈員動作大，拍到我的手，當時呆了半秒，嚇一嚇不懂反應，幸執咪後無阻礙繼續唱。」

提到富貴男友有否捧場，Gin Lee避談只說所有愛惜她的人都來支持，盼下次到更大場地演出，容納更多歌迷，並透露正籌備明年在紅館開演唱會。

記者：林蘊兒

攝影：鍾偉茵

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