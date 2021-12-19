《魷魚遊戲》角逐AACTA最佳劇集男主角

【明報專訊】繼金球獎、影評人選擇大獎後，《魷魚遊戲》再次衝出韓國，前日公布提名的澳洲電影及電視藝術學院（AACTA）國際獎項中，《魷魚遊戲》跟《女傭浮生錄》、《東城夢魘》、《九位完美陌生人》、《傳媒家族繼承人》及《侍女》角逐最佳劇集；《魷》劇男主角李政宰亦會跟《傳》劇謝洛美史壯（Jeremy Strong）、《侯斯頓傳奇》伊雲麥葵格（Ewan McGregor）及《乜都得教練》積遜蘇迪堅斯（Jason Sudeikis）等爭奪視帝寶座。在電視部門《傳》劇和《白蓮會》各獲3項提名領先，後者角逐最佳喜劇及男女主角。

電影方面，堅尼夫班納（Kenneth Branagh）自導自演的半自傳黑白片《貝爾法斯特》（Belfast）最突出，獲最佳電影、導演、男女配角等共7項提名獨領風騷；女導演珍甘比恩新作《犬山記》以6項提名緊隨其後，該片的班尼狄甘柏貝治（Benedict Cumberbatch）和姬絲汀鄧絲（Kirsten Dunst）亦入圍爭最佳男主角及女配角殊榮。至於《貝》《犬》兩片，將在最佳電影迎戰《Being The Ricardos》、《沙丘瀚戰》、《甘草薄餅》（Licorice Pizza）及《Nitram》。