王父反駁前新抱懷孕逼婚 李靚蕾擬告誹謗 王力宏被爆以豪宅利誘收回指控

【明報專訊】王力宏宣布與李靚蕾結束8年婚姻後，被前妻大爆他出軌約炮、召妓、資產轉移、催她生小孩後想過「單身」生活離家等7宗罪，令他「優質偶像」形象盡毀。王力宏父親昨日凌晨公開親筆信，反駁前新抱指控，稱兒子沒出軌，不是敗類；反是李靚蕾當年設計懷孕逼婚，還要求數億台幣贍養費。李靚蕾昨晨再撰長文列出7點反擊，再爆王力宏傳信息試圖用豪宅收買她，感到非常心寒。她限王力宏昨午3時前公開道歉，否則控告他與王父誹謗。王力宏昨晚11時許在微博發文，並強調：「我沒有對我們的婚姻不忠。」

娛樂組

王力宏遭前妻李靚蕾爆料，指控他私生活混亂，王家長期對她羞辱及冷暴力，轟動娛樂圈。王力宏目前在台灣入住防疫旅館接受隔離，一直保持沉默未有回應。王力宏父親王大中護子心切，昨日凌晨透過王力宏的公司發出親筆信，力數前新抱李靚蕾不是。

王父說2013年贊成王力宏跟李靚蕾結婚是他一生最大的遺憾，透露李靚蕾那時以懷着王力宏孩子逼婚，說如果不結婚會爆料摧毀王力宏的事業。雖然大部分家人反對，唯獨王父贊成，為保護小孩子及王力宏的事業。

王父嘆兒子過地獄似的生活

王父稱王力宏與李靚蕾的婚姻從一開始已千瘡百孔，很痛苦，兒子近兩年更是地獄似的生活。他寫道：「王力宏牢牢維持婚姻，令3個孩子身心健康，就算最後兩年不能同住，王力宏每天花數小時與孩子同在，在外地亦會網上互動。」

王父認為李靚蕾發表爆料「長文」，是分居兩年來處心積慮的結果，多年來威脅手段不斷。又大爆李靚蕾已簽字離婚，要求數億台幣、兩名外傭、保母及專用司機，再加孩子的生活費和教育費，他們都同意。王父強調王力宏沒有出軌，亦不是敗類，希望大家客觀分析。

李靚蕾被要求扮神志不清發文

李靚蕾昨晨發長文以7點反擊，說看到80多歲王父要為45歲兒子出來說謊，令她好心痛及不敢置信。她稱王力宏繼續自保，讓父母成為棋子及擋箭牌，至今一句道歉及懺悔也沒有，並公開王力宏前日下午傳給她的信息，「如果你現在發聲明道歉，跟大家說昨天（17日）其實是你神志不清發的文，現在跟孩子住的房子就給你」。李靚蕾遺憾前夫不知道她是不會被錢收買的人，對王力宏沒悔過之心感心寒。

拍拖後從沒有避孕

接着李靚蕾就王父的親筆信回應，「當日與王力宏以結婚為前提交往，他多次提到心急結婚生孩子，我們交往期間沒做任何避孕措施，這樣會懷孕是很自然的，37歲高知識成功人士不可能不知這基本常識」。並稱當她懷孕後，王力宏原本很高興，但與父母討論後，對方問她可否墮胎，最後王力宏還是決定結婚。

李靚蕾反問：「如果是我要脅他結婚，那他應該會很害怕吧？怎會有第二胎和第三胎？」提到王父所說王力宏經歷了七年的痛苦，包括兩年地獄似的生活，她說：「如果是七年的痛苦，沒有恩愛，如何會有孩子？難道我是生育機器人嗎？」

要求公開道歉 否則告誹謗

李靚蕾澄清從沒要求數億台幣及贍養費，唯一是要求讓3個孩子的生活品質不變，不要解僱外傭、保母及司機。孩子的生活費、教育費，她會負擔。又透露曾要求共同生活的房產留給她和孩子，但王力宏拒絕，說可以借住，日後要歸還。她表示王力宏每天只留睡前5至10分鐘跟孩子視像或見面說晚安，3年沒陪孩子過聖誕。

最後李靚蕾表示如果王力宏與父親不能提出實質證據，會構成誹謗。她要求王力宏昨午3時前公開道歉，否則她會尋求法律途徑控告他和王父誹謗。