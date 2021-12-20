Marf先拔頭籌 高票成《造星IV》參賽者三甲心水 許寶恆證與男友分手 否認介入Jer戀情

被視為大熱的So Ching（左起）、Day與Marf，人氣不相伯仲。（攝影：鍾偉茵）

【明報專訊】ViuTV選秀節目《全民造星IV》20強參賽者昨午於九展出席宣傳活動，各人即場表演一分鐘，並投票互選三甲心水。大熱邱彥筒（Marf）獲10票穩佔上風，蘇芷晴（So Ching）以9票僅次其後，許軼（Day）、沈貞巧（Gao）、李芯駖各佔6票，叮噹馬頭。20名參賽者未出道，已獲大批粉絲迫爆商場舉牌支持，她們派送肖像閃卡，引起哄動，尖叫聲震撼。

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

許寶恆（Alice）參賽期間跟導師MIRROR成員柳應廷（Jer）傳緋聞，被指與圈外男友分手，又令Jer與女友Kelly感情生變。雖然有負面新聞，她仍有粉絲到場支持者。

遭網民留言攻擊

Alice受訪時承認數月前已跟圈外男友和平分手，但否認做第三者，澄清與Jer的緋聞，「我與Jer私下沒有聯絡，只是導師跟學員關係，曾在工作群組傾過偈，比賽後沒有見面，亦沒有就緋聞溝通，不明傳聞點傳出來」。

Alice感謝支持者信任，但因緋聞被網民在社交網留言攻擊。她說：「我當冇看過，件事都影響心情，有一兩日不開心，戴穎（經理人）叫我不用驚，不要衝動。」

Day緊張失準走音

Marf與So Ching開心獲高票成參賽者三甲心水，Marf說：「證明《造星IV》的氛圍不是大家想像中惡劣，不是女仔多就有是非。」網友讚Marf造型似足姜濤當年參賽時戴「冠軍帽」，她謙稱：「搞笑，其實是最後一刻才決定造型。」

So Ching表示獲得肯定增強信心，「多謝大家，我不再縮埋一嚿。不過心情有點緊張，會好好準備」。人氣不錯的Day，獻唱時一度走音，她解釋：「我太緊張，音響不是平時用慣的，所以出現少少失誤。見到好多人支持，成為決賽動力。」Marf幫忙解圍，透露參賽者集中為決賽備戰，臨時加1分鐘表演，帶來少少困惑。

王嘉晴生日願望入女團

昨日19歲生日的王嘉晴（Candy）出場時，獲粉絲唱生日歌祝賀，氣勢強勁。她開心說：「今年生日好特別，可以跟粉絲見面，活動後要到粉絲應援點打卡。不過忙於為決賽排練，只在生日前夕跟家人食飯，可能要決賽後才可慶祝。」她表示加入女團，是其中一個生日願望。

女團預計明年初出道

經理人戴穎透露預計女團於明年初正式誕生，團員人數目標定10人之內，但一切存在變數。她說：「決賽三甲交給觀眾投票和評判選出，她們一定有份入女團。其他成員就要經《造星》台前幕後開大會決定，希望優先考慮20強，因為她們好辛苦拼出來。入圍條件要考慮好多因素，包括人氣、表現、不可以太多同類型，我都未定好心水。」

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