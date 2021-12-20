拖攬中學時期「女神」王馨平 林盛斌棟篤笑圓夢

【明報專訊】林盛斌（Bob）前晚於九展舉行棟篤笑演出，眾多圈中好友捧場，包括陳展鵬與太太單文柔、譚俊彥夫婦、王浩信、胡定欣、張繼聰、張振朗、薛家燕，張秀文和陳煒亦各自帶同未婚夫到場，氣氛熱鬧。Bob邀請自己中學時期的女神王馨平擔任嘉賓，當着「Bob嫂」黃乙頤面前跟對方十指緊扣兼攬攬圓夢。

記者：陳釗

Bob以一身「Bobfather」造型現身，透過自嘲和家中趣事來分享其正向人生態度，發放正能量。他說近年網民幫他改花名「龜頭Bob」，「正面諗，龜代表長壽，別人網上打『鷹鼻』，會出『劉德華』，打『龜頭』就會出『Bob』，即是我同劉德華同級數；而且我真名叫Bob，意思正是Best of the Best！」

金牌媒人自嘲變龜公

Bob近年為不少圈中女星介紹對象，被封金牌媒人，他幽默說：「我現在升呢多了個身分，變了龜公Bob，將來死後變龜仙人，火葬燒了變龜苓膏。」引得全場大笑。

Bob笑言經常被人認錯是其他人，包括盧海鵬，稱早兩年拍廣告時遇到看更阿伯，對方大嗌：「大明星喎！」隨後加多句：「你未死咩？你以前同大白鯊（林建明）演《蝦仔爹哋》很正。」他又假設可能有日這位阿伯會將MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo），認錯是張立基。Bob最激氣是兒子都認錯張學潤是爸爸。

擔任嘉賓的王馨平獻唱《生命有價》，Bob自爆讀書時喜歡身材豐滿的女仔，王馨平正是他迷戀的對象。10年前曾在微博私訊對方，8分鐘便得到回覆，他十分開心。Bob在王馨平面前變小粉絲好緊張，大讚對方唱歌好聽，還不理太太黃乙頤在場，要求十指緊扣和攬攬，滿足兒時夢想。

自評表現80分 盼巡演

完騷後，Bob自評表現80分，比6年前進步，今次最大挑戰是場地大好多，加上觀眾戴口罩，要引大家笑不容易，「覺得自己表現有昇華到，套用周星馳的電影，我以前是《百變星君》，現在是《功夫》，個人長大了。這兩年遇上疫情，很想做一些事令大家笑，這晚大小笑話超過100個，我幾滿足」。對於與王馨平同台時緊張，他自言綵排見對方時，耳仔紅到像快要掉下來。他透露跟王馨平說有做棟篤笑的計劃，她聽完覺得好感動便答應，感謝對方支持。Bob說未必開Part 2，但有計劃到星馬和美加等地巡迴演出，希望通關後實行。