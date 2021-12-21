李靚蕾公開前夫被心理師評為性成癮 王力宏道歉 暫停工彌補傷害

【明報專訊】王力宏與李靚蕾上周宣布結束8年婚姻，後者上周六（18日）撰長文稱婚後忍受王力宏約炮、召妓，以及他家人不斷羞辱及冷暴力，婚前被迫簽下不平等協議。其後王父公開親筆信，反擊前新抱，稱兒子沒出軌亦非敗類。被網民稱為「蕾神」的李靚蕾前日逐點反擊，並祭出王力宏試圖以豪宅利誘她收回言論的信息。前晚王力宏在社交網發文稱結婚期間活在恐懼勒索中，昨日凌晨李靚蕾又再還擊，公開心理師的專業分析稱前夫被評定為性成癮及自戀型人格。昨日中午王力宏公開認錯道歉，並宣布：「我準備暫時退出工作，留出時間陪伴父母和孩子，彌補這次風波帶來的傷害。」離婚後給李靚蕾免費借住18年、價值4.8億台幣（約1.3億港元）的豪宅「吾疆」，亦轉到前妻名下。李靚蕾隨即「停火」，向傳媒表示不會告王力宏及其父誹謗。

娛樂組

王力宏遭李靚蕾撰文炮轟後迅即從內地返回台灣，但沒回應事件；身在美國的王父撰文維護兒子，並斥前新抱設計懷孕逼婚、苛索贍養費。李靚蕾周日（19日）再列出7點反擊，並截圖爆王力宏以豪宅利誘封口，要求王氏父子前日下午3時前澄清，否則控告兩人誹謗。限期到王力宏仍沒表示。直到前晚約11時，王力宏首開腔，在微博貼文自辯，「我可以很肯定的說，我沒有對我們的婚姻不忠」。稱兩人分居兩年，由2013年11月27日至2019年8月5日的5年8個月，他活在恐懼、勒索、和威脅之下。他透露與李靚蕾曾看了5名針對婚姻問題的心理醫生，遺憾沒好轉。談離婚協議時，李靚蕾對調解員說如王力宏不配合她要求，會告訴傳媒毀他事業的事情。文中他自責沒經營好婚姻，連累父母。

稱前妻「西春美智子」索2億人幣

王力宏指李靚蕾最初要求2億人幣贍養費，最後雙方簽訂的版本約1.5億人幣，包括平分洛杉磯房子及股票等，還有每月21萬人幣生活費，另外需提供保母、司機、專車、住家24小時打掃的傭人，以及免費住台北房子18年。王力宏文中開始便以「西春美智子」（有指應是西村美智子）稱呼李靚蕾，解釋這是當初認識她的名字；據悉李靚蕾生父是日本人，但很早就離開了家庭，留給她不好回憶，有網民批評王力宏此舉別有用心。他在文尾又寫道：「我的文筆表達沒有靚蕾好，但如我前面所提，我會再一一回應她所寫的5000字長篇不實指控信。」

王力宏發文兩個多小時後，李靚蕾再撰文列舉4點反駁王力宏，自言贍養費一毛都不要，至於洛杉磯房子及股票，是雙方原有的財產，跟離婚無關，她只會拿孩子的生活費與教育費，並出示放棄贍養費的聲明。她同時表示兩人曾接受心理師的專業分析，稱她才是長期遭受精神虐待、羞辱和被王力宏情感操控的人；而王力宏則被評定為性成癮和自戀型人格，並公開了心理師專業分析的文件。

斥前夫人品低劣

昨早李靚蕾再撰長文質問前夫是否承認召妓；他及家人視她為生仔機器，然後脅迫離婚，是否做人的道德標準，又問他有否照顧孩子，並出示證明前日先後5次致電王力宏被拒接聽，而非他聲明所說的「不能聯絡對方」。李靚蕾亦提到王力宏在文中稱呼她「西春美智子」，證實他人品低劣，想挑起網友仇視以控制輿論。李靚蕾要求王力宏面對自己的問題，不想因不實指控而被迫回應和揭私事以佐證，並自嘲快變網絡連載作家。

對於前妻李靚蕾的質問，王力宏昨午12時09分在微博公開暫時引退，「左思右想，男人還是應該承擔起所有的責任。我不再做任何解釋和辯解，沒經營好婚姻，給家人帶來困擾，沒給大眾做好偶像該有的形象，都是我的錯。在這裏，給爸爸媽媽靚蕾孩子們鄭重道歉」。他表示既已離婚，爭論過去已無意義。以後會注意言行，承擔做父親、兒子和公眾人物的責任，「我準備暫時退出工作，留出時間陪伴父母和孩子，彌補這次風波帶來的傷害。靚蕾，我們還是要共同照顧撫養三個孩子的，你們住的房子我會過戶到你的名下。孩子們的撫養教育我也會全程參與並承擔費用。此事肯定主要是我處理不當。再次向大家道歉」。王力宏道歉文中沒回應有關召妓與約炮一事。李靚蕾回覆台灣傳媒稱不會向王氏父子提告，風波算暫告一段落。

有台灣傳媒計算王力宏給李靚蕾的物業、贍養費等逾11億台幣（約3億港元），約佔王力宏三分之一身家，還未計算他形象破壞而被終止的工作合約與賠償。