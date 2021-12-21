除夕騷與MIRROR打對台 郭富城：香港需要新歌手

【明報專訊】郭富城（城城）、任賢齊（小齊）、林家棟及張可頤，昨日在葵涌貨櫃碼頭附近拍攝新片《臨時械劫》一場槍戰戲，同場還有胡定欣、林雪、姜大衛、孫佳君、曾比特及陳毅燊等演員。

城城與小齊尚有最重要的槍戰煞科戲便完成二人的戲分。劇組之前到廟街取景，城城感謝街坊，該星期封街，又拍攝了槍戰及撞車戲也沒投訴，「我在香港生活那麼久，都未試過在廟街這樣拍戲，感覺很正」。問到片中是否被曾比特踢中要害？城城說沒有，該場戲講對方想襲擊他，但被他一下摔倒，「戲中我不是打人就是殺人，其實本性善良，只是想法較偏激，是動作包裝的黑色幽默電影」。

每次開工化妝一小時

城城和小齊首次合作拍戲，兩人均表示很有火花，當歌手時已認識，至今20多年，城城大讚小齊有喜感。小齊則說城城給他驚喜感覺，記得圍讀時，對方為投入角色戴着假哨牙現身，遇到如此認真的對手感到興奮。城城稱哨牙造型是他向導演提出的，希望有突破，但有時說話太激動，假牙會彈出來，往往因此NG，又很好笑。另外亦為角色套上「摔跤耳」，每次開工前化妝一小時，至於小齊則為大叔角色黐上假髮。

城城除夕會演出倒數騷，他表示繼去年尖沙嘴慈善騷後，相隔一年沒上舞台，所以綵排時心情興奮。談到當晚將跟人氣男團MIRROR打對台？城城認為大節日最重要是不同表演都能令觀眾開心，並非外界所說的打對台，「我覺得香港需要一些新歌手，又有支持他們的粉絲，這是我最開心看到的。大家應該同心合力做好個騷，讓我們的粉絲能夠享受這節目，這是我的心態」。不過，當談到王力宏與李靚蕾的離婚風波時，兩人即落閘。

另一方面，飾演警察的可頤，戲分主要跟城城、小齊和家棟，亦是她入行以來首次演警察及第一次拍槍戰戲，「入行以來有兩樣最驚：燒炮仗和開槍，每次都會忘記對白和腳軟，今次走出舒適圈，是一大突破」。她稱幸好揸槍時不用講對白，否則擔心會分心，亦花了很多時間練習開槍和中槍反應。

胡定欣多謝林家棟提點

定欣飾演家棟太太，懷有8個月身孕。她笑說從未演過那麼窮的角色，與家棟和鮑姐（鮑起靜）屈在很細的屋生活，與後者鬧婆媳糾紛，有很多鬧交戲。跟家棟雖然首次合作，但定欣覺得對方很親切，拍攝時也很信任和照顧她，尤其這套是喜劇，拍檔的提點很重要，希望有機會再跟對方合作。

記者：陳釗