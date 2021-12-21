《蜘蛛俠》首周末收45億史上季軍

【明報專訊】《蜘蛛俠：不戰無歸》上周五（17日）在美國上映，單日票房收1.21億美元（約9.4億港元），刷新當地今年及歷來12月的開畫紀錄，昨公布首周末票房數字，更達2.53億美元（約19.7億港元），躋身史上季軍，全球票房累收5.87億美元（約45.78億港元），亦遠超預期，同時是史上第3高。

鍾華斯（Jon Watts）執導，湯賀蘭（Tom Holland）與女友辛蒂雅（Zendaya）主演的《蜘蛛俠》第三部曲《蜘蛛俠：不戰無歸》，上周四在美國上映優先場，進帳5000萬美元，已寫進史冊，僅次於《復仇者聯盟：終局之戰》（6000萬美元）及《星球大戰：原力覺醒》（5700萬美元），成為歷來最佳優先場票房第3位。到周五正式上映，票房1.21億美元，不單刷新美國史上12月最高開畫紀錄，同時也是湯賀蘭主演《蜘蛛俠》三部曲的最佳成績。

暫列今年最高收電影第6位

由於《蜘蛛俠：不戰無歸》首天票房表現超出預期，美國媒體也由原來預測首周末1.5億美元票房，上調至2.4億美元，到周日（19日）派發「成績表」，《蜘蛛俠：不戰無歸》再次超出預計，收2.53億美元，不單是疫下美國最佳成績，同時亦躋身美國史上最佳首周末票房季軍，僅次於《復仇者聯盟：終局之戰》3.57億美元及《復仇者聯盟：無限之戰》2.57億美元。全球票房方面，《蜘蛛俠：不戰無歸》亦表現突出，首周末累收5.87億美元（約45.78億港元），同樣僅次於前述的兩齣《復仇者》系列電影，《終局之戰》12億美元及《無限之戰》5.87億美元，成爲史上季軍。另外，雖然上映短短數天，但已攀上2021年全球最高票房第6位，僅次於內地片《長津湖》、《你好，李煥英》及《007：生死有時》、《狂野時速9》和《唐人街探案3》。

據報《蜘蛛俠：不戰無歸》成本約2億美元，另加1億美元在宣傳及推廣，但以首周末票房看來，已收支平衡有餘，男主角湯賀蘭隨即在社交網多謝影迷支持，並預祝粉絲聖誕快樂，又鼓勵他們繼續入場。Marvel電影總裁奇雲費治（Kevin Feige）更向美媒證實，至少會多拍一齣《蜘蛛俠》續集。

另一方面，由於新冠病毒變異株Omicron肆虐歐洲，不少國家收緊防疫措施，繼丹麥關閉戲院及愛爾蘭實施宵禁，戲院只能營業至晚上8時後，荷蘭亦會關閉戲院。未知這新措施會否影響《蜘蛛俠》下周的全球票房。