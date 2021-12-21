松田聖子女兒後事 神田正輝赴札幌處理

【明報專訊】日本女歌手松田聖子與前夫神田正輝的獨生女神田沙也加，上周六（18日）從北海道札幌某酒店22樓房間墮下14樓平台身亡，終年35歲。死訊曝光後，松田聖子透過事務所發表聲明悼念愛女，並取消翌日的Dinner Show演出，但據日媒報道，她的巡迴演出將會在本月23至26日移師大阪舉行，除夕亦答應亮相《紅白歌唱大賽》，令人擔心飽受喪女之痛的她，能否處理餘下工作日程。

另一方面，上周六收到沙也加來電預祝今日71歲生辰的神田正輝，昨日強忍哀痛心情，穿著全身黑衫並架上墨鏡抵達北海道機場，準備辦理女兒身後事。面對守候機場的記者提問，神田正輝僅以一句「謝謝」回應，然後登車絕塵而去。至於兩年前跟沙也加離婚的男星村田充昨日亦透過社交媒體留言悼念：「感恩我們一起度過的時光，你的歌聲就像天使一樣。」

日本警方發表初步調查報告，雖未確定沙也加死因，現場亦未見遺書，但會遁自殺或意外兩方面着手，據報警方發現沙也加下榻的酒店22樓房間，有3個窗戶打開，相信她是從這個位置墮下。另據日媒報道，沙也加生前曾向友人表示，因喉嚨不適而需接受手術，擔心影響音樂劇演出，未知跟她墮樓有否關聯。