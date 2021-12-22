達明一派演唱會開鑼 鍾楚紅何韻詩捧場 黃耀明唱《禁色》：同志仍需努力

黃耀明今次選唱了《我等着你回來》和《你還愛我嗎？》兩張唱片的歌曲。

【明報專訊】一連6場在灣仔伊館舉行的《達明一派REPLAY LIVE 2021》前晚開鑼，達明一派重新演繹逾30年前專輯《我等着你回來》和《你還愛我嗎？》的歌曲。達明演唱會過往會反映社會狀况，今次有移民潮下的離愁，以及疫情日常。開場時大熒幕顯示巨大的二維碼，大會廣播呼籲歌迷要掃描「安心飛行」換取登機證，稱航機將離開新香港回到1987年的好香港；又說現場與到法庭聽審不同，可以自由穿著印有文字的服飾。

娛樂組

黃耀明（明哥）及劉以達一身機師打扮登場，以一曲《今夜星光燦爛》揭開序幕。唱了幾首歌後，明哥笑言坐頭幾行的觀眾是新客，問他們是粉絲還是到場監視？

「惡的氾濫未必需要多少壞人」

唱《那個下午我在舊居燒信》前，明哥透露本來配合此歌有一段回憶視頻，但最後回憶被消失了。雖然電視熒幕只有黑畫面，歌迷紛紛開手機燈以示支持，明哥唱畢，答謝大家並說：「日子真係比想像中黑暗，多謝你哋點起燈，你哋每一個要成為照亮世界嘅燈。新香港嘅常態都係最後一分鐘改變，大家同我一樣要用高智慧去面對，最緊要保護自己同伙伴。黑暗世代要活得靈巧像蛇、馴良像鴿子。」阿達即笑說：「畀人打咗面一巴，唔好畀佢打埋另一面，要有智慧處理一啲評論、冷靜尋求快樂，快樂先有力量面對風雨。」歌迷報以熱烈掌聲。

隨後現場播出林夕、周耀輝、潘源良及黃偉文等填詞人的打氣片段，明哥唱出《同黨》及《沒有張揚的命案》後，分享看完書籍《平庸之惡》的感受，「惡的氾濫未必需要多少壞人，往往只需要幾個魅力四射的瘋子和無數不假思索的人」。緊接演繹《禁色》一曲，稱1989年於《民主歌聲獻中華》同樣唱出此曲，稱歌曲寫被禁止的愛，「今日再唱嘅時候發現五光十色嘅選舉，問有啲議員，有部分人對於同性戀同跨性別都係反對，所以同志仍需努力，革命尚未成功」。

籲別忘記何桂藍

臨近演唱會尾聲，有工作人員代何桂藍送上玫瑰花。何桂藍是民主派初選47人案被告之一，過往她都不會錯過達明演唱會，明哥感慨說：「舊年仍每一場都有嚟睇，今年佢（何桂藍）嚟唔到，佢都堅持搵人送花畀我。佢係我朋友，亦都係大家嘅朋友何桂藍，我哋唔好忘記佢哋！」

前晚鍾楚紅與何韻詩往捧場，在後台合照時明哥給她們大大的擁抱，他在社交平台分享照片，寫道：「最愛的女朋友與菇姑」。何韻詩上載攬實明哥的照片，留言「My hero, as always.攬實你！」演唱會後明哥也在社交平台說感受，「仲有五晚，我哋會更完善，更五光十色」、「在這黑暗的國度，我們要更耀，更光，更明，餘下幾個晚上請大家再賜給我們力量，謝謝」。

另一方面，《達明一派REPLAY LIVE 2021》在聖誕與Boxing Day（25、26日）開通線上直播通行證，海外歌迷也可以參與演唱會。

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